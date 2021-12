La consulta sobre el pacto fiscal es un éxito aunque no alcance los más de dos millones de votos que requiere para que su resultado sea vinculante, aseveró el gobernador de Jalisco; argumentó que el puro proceso ya es histórico. Rechazó que tras dos fines de semana de aplicación tengan una baja respuesta, aunque sólo han votado 243 mil 701 ciudadanos.

“Por supuesto que es un éxito, el proceso es un éxito, es un logro histórico que los jaliscienses se interesen en esto, a pesar de algunos que quieren que no le vaya bien a Jalisco, como siempre la gente pone a cada quien en su lugar”, comentó.

El titular del Poder Ejecutivo local argumentó que formar cultura de participación ciudadana es complejo y presumió que el ejercicio estatal superó la votación que tuvo la consulta federal sobre el juicio a los expresidentes en el Estado.

Sobre las denuncias de presiones y acarreo de burócratas para que voten, el titular del Poder Ejecutivo retó a quienes lo cuestionan a que “muevan” a 250 mil jaliscienses.

“A ver, para los que dicen que se mueven y se acarrean, pues que alguien mueva y acarree a 250 mil jaliscienses, ¿a ver cómo le hace?”, cuestionó.

Agregó que aunque la consulta no sea vinculante por no reunir la participación requerida, los diputados no podrían ignorar la opinión de quienes participaron.

“Esa decisión sobre la reforma constitucional recaerá en el Congreso y me parece que ignorar la voluntad de cientos de miles de jaliscienses sería una terrible irresponsabilidad. Confío en que la reforma se va a aprobar y que yo voy a estar con la enorme responsabilidad el año próximo de estar insistiendo a la Federación sobre la necesidad de negociar de un nuevo acuerdo fiscal para Jalisco”, comentó.

En febrero pasado, el gobernador presentó iniciativa de reforma a la Constitución estatal que busca incluir el procedimiento para que sexenalmente Jalisco revise cancelar, continuar o establecer convenios fiscales. También crear un Sistema Tributario estatal.

La iniciativa está pendiente de dictaminarse en la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales y para su aprobación en el pleno requiere 26 votos.

JM