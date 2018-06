Alfaro realiza cierres de campaña regionales

Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, entró en la recta final de actividades proselitistas, inició con cierres regionales de campaña en diferentes puntos del estado. En el municipio de Colotlán, el aspirante prometió devolver la dignidad y el lugar histórico que le corresponde a la zona norte.



"Para cumplirle a esta región que por años, muchísimos, ha estado en el abandono y ha tenido un trato que no se merece. Vengo hoy a iniciar este recorrido para empeñar mi palabra de frente a todos ustedes de que no vamos a fallar. Vengo a Colotlán a decirle a este municipio tan importante de Jalisco que tienen una oportunidad histórica de demostrar que desde aquí se va construir la plataforma de desarrollo de una región", señaló el emecista.



Alfaro Ramírez continuó con los cierres regionales en los municipios de Ocotlán y La Barca. Entre el 14 y 16 de junio, el candidato tiene agendados actos finales en los municipios de Cocula, Autlán de Navarro, Chapala y Ciudad Guzmán.



El cierre metropolitano de la campaña emicista está programado para el próximo 23 de junio en la explanada del Instituto Cultural Cabañas donde esperan la concentración de simpatizantes luego de marchar desde puntos como el parque rojo, el monumento a la madre, del parque Agua Azul, y de la ex penal de Oblatos.

LS