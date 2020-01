Alfaro presenta el miércoles propuesta de salud al Gobierno Federal

El miércoles de la próxima semana, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, presentará una propuesta ante el Gobierno Federal de un convenio no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El mandatario señaló que en el Estado se instaló una mesa permanente con los actores públicos del servicio de salud para preparar esta propuesta, dentro de ésta se cuenta con la participación de las instituciones que brindan servicios de tercer nivel en el estado.

"No se puede avanzar en el tema solamente con discursos. Lo que haremos es plantar de inicio una propuesta de convenio de no adhesión y la presentaremos con argumentos, no es un capricho", dijo el mandatario.

Alfaro Ramírez explicó que no se actuará con irresponsabilidad desde el Estado en cuanto a los servicios de salud y aseguró que no hay riesgo de que deje de operar el sistema.

También señaló que pedirán al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que escuchen las demandas del Estado de Jalisco, "en defensa de los servicios de salud de la entidad".

Hoy este medio de comunicación publicó que además del Hospital Civil, el Instituto de Cancerología es otro de los nosocomios que corre riesgos tras la entrada en vigor del Insabi, pues actualmente sólo opera con recursos estatales.

Además, Jalisco es uno de los 19 estados en el país que no se han adherido al Insabi, sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, les dio hasta quince días como fecha límite para firmar el convenio, aunque el gobernador, Enrique Alfaro, ha expresado que no hay condiciones para hacerlo por la falta de claridad de cómo va a operar.

