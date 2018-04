Alfaro plantea regreso de la Secretaría de Seguridad y autonomía para Fiscalía

Delineada en diez ejes que comprenden acciones como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía autónoma, mejorar la atención a víctimas y la limpia en corporaciones policíacas y ministerios públicos, Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, presentó su propuesta en materia de seguridad.

Alfaro Ramírez presentó su propuesta en una reunión ante empresarios del Estado, donde estuvieron presentes el titular del Consejo de Cámaras Industriales, Daniel Curiel; Miguel Ángel Domínguez Morales; Raymundo Gómez Flores; Reé Rivial y Gerardo Octavio Solís.

Durante el encuentro, detalló que apostará por un mando único mixto para que el estado apoye a los municipios que no pueden con el tema de seguridad y para el Área Metropolitana de Guadalajara impulsará la creación de la policía metropolitana y fortalecer a la Agencia Metropolitana de Seguridad.

“La súper Fiscalía, creada por el actual gobierno, fracasó y colapsó en sus principales responsabilidades; ni previno adecuadamente el delito, ni suplió las deficiencias de las policías municipales en las regiones más conflictivas del Estado. Se va a terminar el modelo que ha hecho esta mezcolanza, esta especie de muégano institucional de la Fiscalía del Estado donde se mezclan las funciones del ministerio público con las de la policía”, afirmó el candidato.

Alfaro aseveró que no negociará, ni pactará con los delincuentes y refirió la necesidad de hacer reformas al Código Penal para reducir la impunidad.

También prometió que se puede quintuplicar la efectividad en la conclusión de las carpetas de investigación y pasar del 5.9% actual al 40%, en un año.

La propuesta del emecista incluye crear un modelo de unidades de investigación, similar al que funciona en estados como Chihuahua, la profesionalización de los policías, darles certeza laboral e incentivos para que realicen un trabajo honesto. El candidato precisó que también se debe buscar sanear y combatir la corrupción en Ministerios Públicos y en el Poder Judicial. Añadió que es necesario reforzar los trabajos de inteligencia para combatir a la delincuencia organizada.

“No es depurar nada más a las policías, no es problema nada más de las policías, es un problema de la corrupción y de la infiltración de la delincuencia en muchos niveles de las instituciones públicas de este estado y en los poderes constituidos de este estado en específico el Poder Judicial”, comentó.

En atención a víctimas expuso se deben agilizar los procesos para reducir hasta 80% los tiempos de espera. Respecto a los casos de personas desaparecidas refirió apostar por la prevención, capacidad de reacción inmediata, medidas de protección a personas en riesgo, dar atención a familiares de desaparecidos, facilitar el acceso a expedientes, sistematizar la información y transparentar los registros.

Sobre prevención de delito, explicó que se debe apoyar a los municipios en temas como la recuperación de espacios públicos y reforzar el alumbrado público.

Respecto a la reinserción social, consideró se debe centrar en el fortalecimiento de la política procesal y el sistema de acompañamiento y seguimiento de la ejecución de sanciones.

Además, se propone crear el centro de estadística y política criminal del Estado y darle autonomía al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

No me engancharé con López Obrador, responde Alfaro.

Luego de que durante su visita del pasado fin de semana a Jalisco, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no votar por traidores para la gubernatura, el candidato de Movimiento Ciudadano sostuvo que no se sintió aludido con lo dicho por el aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

Alfaro Ramírez aseveró que no se enganchará ni responderá señalamientos en su contra y se concentrará en presentar propuestas.

“No escuché su discurso y no me voy a enredar en esas cosas, yo respeto a Andrés Manuel lo voy a respetar siempre, no hay nada que contestarle” precisó.

Añadió que desde finales de 2012 no ha platicado con López Obrador y dijo que en este proceso electoral no tiene nada que dialogar con él.

