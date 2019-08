Alfaro exige al TAE no intervenir en procesos contra invasiones a Bosque La Primavera

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ofreció su respaldo a los procesos jurídicos emprendidos por el Ayuntamiento de Tlajomulco contra los desarrollos inmobiliarios que invaden el Bosque de La Primavera. El mandatario estatal se desmarcó de haber entregado autorizaciones durante su administración en el municipio, dijo que son proyectos que se hicieron al margen de la ley.

Alfaro Ramírez llamó a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TAE) a no intervenir en el caso y no emitir suspensiones que frenen la estrategia jurídica del municipio.

“Que ni se le ocurra a los del Tribunal de lo Administrativo querer salir con suspensiones y con lo que saben, porque hoy en Jalisco se acabó lo que se vendía. Los hechos que vendrán muy pronto serán la mejor señal y la mejor muestra de que aquí nadie va a seguir actuando en la impunidad total; eso es lo que nos ha lastimado como sociedad, que se piense que se puede transgredir la ley sin que pase nada. Vamos a estar acompañando a Tlajomulco, no podemos permitir que el interés de la ciudad pueda trastocarse por intereses particulares”, argumentó.

En #Tlajomulco cumplimos nuestra palabra.



Estamos en el área del bosque La Primavera donde se pretendía construir el fraccionamiento El Cielo, para clausurar estas obras.

El presidente municipal Salvador Zamora informó que el ayuntamiento presentó dos denuncias por movimiento de tierras y trasplante de árboles en el fraccionamiento El Cielo etapa dos, realizadas con una autorización entregada hace 25 años. Refirió que se revirtieron todas las licencias para ese desarrollo inmobiliario.

De visita en Tlajomulco para inaugurar el rastro municipal de San Miguel Cuyutlán, el titular del Poder Ejecutivo recordó que ahí inició su proyecto político y aprovechó para recapitular las decisiones difíciles que le ha tocado tomar al frente de una administración pública. Sostuvo que pese a las críticas o manifestaciones la gente termina por entender que esas decisiones son para impulsar proyectos que cambian la vida.

“Cuando hicimos y tomamos esas decisiones se nos vinieron manifestaciones y amenazas, decían que la gente me iba a odiar y que iba a ser el acabose político. Cada vez que gobierno algo me inventan, que me van a destrozar políticamente, y que se acabó nuestra historia, y que las decisiones que tomamos nos van a acabar nuestro capital político. La realidad, es que cuando uno hace las cosas con claridad y objetivos, y cuando tienes perfectamente definido que tu propósito es hacer algo para la comunidad que gobiernas; tarde o temprano la realidad aflora y la gente termina por entender que las decisiones difíciles son las que les dan viabilidad a los proyectos que cambian la vida de las personas. Aquí en Tlajomulco fue donde sin duda aprendimos esa lección”, expuso.

Agregó que los procesos de transformación llevan mucho tiempo, pues los gobernantes no traen varita mágica. Prometió respaldo al municipio para terminar los proyectos que iniciaron desde administraciones pasadas y los planes que impulsa el alcalde Salvador Zamora.

NM