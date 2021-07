Aunque en su reciente revisión la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó filtraciones en el túnel y otras anomalías, el gobernador de Jalisco descartó que eso implique riesgos para la operación de la Línea Tres (L3) del tren eléctrico, según los dictámenes técnicos que tienen.

Afirmó que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien debe responder a las observaciones, y recordó que aún siguen en el proceso de entrega recepción y los señalamientos de la ASF corresponden a 2020

"Los informes técnicos que tiene Siteur ponen con toda claridad de manifiesto que no hay riesgo en la operación del tren"

“No es que yo diga que no hay riesgo, lo dicen las instancias técnicas que han auditado la obra. Si la Auditoría Superior acaba de presentar un informe respecto a una visita que hizo hace algunos meses, me parece que eso hay que preguntarle a la SCT; lo que yo puedo decir es que los informes técnicos que tiene Siteur ponen con toda claridad de manifiesto que no hay riesgo en la operación del tren”, dijo.

También desestimó una posible afectación en la estación Catedral, por las fallas estructurales en el Edificio Plaza que fue desalojado, y comentó que esperan los resultados de un dictamen del peritaje realizado al inmueble

En su primer informe de la cuenta pública 2020, la ASF señaló inconsistencias por 174.7 millones de pesos en gasto de la obra de la L3; advirtió fallos como filtraciones, fuga en el sistema de drenaje de aguas negras, fallas en un sistema de protección contra incendios y pagos irregulares, entre otras observaciones fincadas a la SCT.

GC