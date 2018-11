Alfaro advierte que no recibirá obras de L3 con fallas

Las fallas que presentan las obras de la Línea 3 no se pueden minimizar y los trabajos no deben recibirse hasta conocer todos los detalles de los desperfectos; aseveró el Gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, llamó al actual titular del Poder Ejecutivo estatal, Aristóteles Sandoval, a no dejarse presionar y no aceptar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dé por entregadas las obras sin tener la información completa de su calidad y funcionalidad.

"Les puedo dar la tranquilidad de que no se va a recibir para operar una obra que no esté al cien y que no reúna los requisitos de seguridad que se necesitan para su operación. Con el Gobernador he hablado el tema. Habrá que ver qué tamaño de presión recibe de parte del Gobierno Federal, yo creo que en este asunto sí Aristóteles va a estar a prueba y creo que está enfrentando una decisión difícil", expuso.

Luego de que lanzó cinco preguntas al presidente Enrique Peña Nieto sobre la construcción de la Línea 3 y señaló las fallas, Alfaro recriminó que si la SCT y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ya conocían las deficiencias, no hayan advertido que su reparación implicará remover trabes y retrasar el inicio de operaciones.

"Hace unas semanas uno de los neoprenos que tuvo fallas en el funcionamiento, que estaba en una de las curvas de la Línea 3, se tuvo que sustituir. La sustitución implicó levantar la trabe, se tuvo que levantar no cinco milímetros, sino 28 centímetros para cambiar el neopreno. Las trabes están separadas, si levantas una imaginen lo que pasa arriba con la vía que va pegada a las trabes, estos son sistemas que operan milimétricamente" explicó.

Alfaro señaló que no ha tenido acceso a la información de las obras, detalló que por un actor externo conoció de las fallas en las placas de neopreno de las columnas del viaducto. Comentó que no tiene conocimiento de desperfectos en otros puntos de las obras.

El próximo mandatario estatal insistió en que el Gobierno Federal debe explicar por qué se contrató a la empresa, Neoprenos Moldeados S.A de C.V, que participa en las obras del tren en Toluca, donde también presenta fallas.

Añadió que quien será titular de Siteur en su administración será un experto en el tema que dará seguimiento y vigilará que se cumpla con la funcionalidad.

JM