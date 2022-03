Alcaldes reclaman por ausencia de Policía Vial

Por considerar que el tráfico es mayor y la Policía Vial se ve menos en las calles, los alcaldes piden que se analice el actuar de la corporación en la metrópoli.

“Recuerdo a la Policía Vial como una autoridad que en los cruceros conflictivos siempre estaba. Para mí está desaparecida totalmente. Habría que hacer alguna reestructura. Ayer (el martes), el tránsito para ir a un concierto (al estadio de las Chivas) duró hasta tres horas… el día de un partido de futbol tardas otras dos horas… en todos los eventos que se realizan la Policía Vial no aparece en lo absoluto”, cuestionó el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, durante la sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana. Por eso, dijo, es necesario establecer cuáles son los cruceros o las zonas más conflictivas para que acudan y agilicen el tránsito.

El primer edil de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, acentuó que otro punto en el que han quedado a deber es en la aplicación de las sanciones a los transportistas que no respetan la restricción de horario para circular en la metrópoli.

“No sólo en este tema, sino en muchos otros. Hay que estar muy atentos con la Policía Vial”.

El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, reconoció que el tema “es complicado” y propuso que lo mencionado en la sesión sea puesto sobre la mesa en la próxima reunión de seguridad.

El cuestionamiento de los presidentes municipales es concreto: desde que la Policía Vial se retiró de la Secretaría de Transporte y pasó a la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se remarcó la falta de agentes en las calles.

Al respecto, el gobernador contestó a Frangie que debía “serenarse”, pues en muchos momentos se ha elogiado la coordinación con la Policía Vial.

“Yo no quiero polemizar con el presidente (Frangie). Nosotros siempre hemos estado a disposición de la Policía Vial con lo que necesiten. Los presidentes saben, por eso me sorprendió el tono, pero no pasa nada. Platicamos y lo que tengamos que ajustar, lo haremos con mucho gusto”.

Se pidió la postura de la Coordinación Estratégica de Seguridad del Estado, pero no dio respuesta.