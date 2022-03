El universo de Coldplay es enigmático y deslumbrante, así lo constató el público que se dio cita al primero de los dos conciertos de la banda en el estadio Akron de Zapopan. El otro show es mañana en la misma sede a partir de las 19:30 horas.

La alienación presentó su gira "Music of The Spheres", mismo nombre de su más reciente álbum. Según los organizadores, alrededor de 43 mil personas disfrutaron la velada que dio inicio a las 21:30 horas.

Chris Martin y compañía subieron al escenario ovacionados por el público, de inmediato el juego de luces hizo acto de presencia en todo el estadio, con las pulseras de los asistentes y con la parafernalia que tenía dispuesta la banda. Los primeros temas en escucharse fueron "Higher power" y "Adventue of a lifetime"; fuegos artificiales y grandes globos se dejaron ver por la cancha, una gama multicolor invadía al estadio.

Luego Chris interpretó "Paradise", para después invitar al público a brincar, la fiesta así lo ameritaba. "The Scientist" fue otro de los temas que tocó la banda. "Estamos tan felices y agradecidos de estar aquí en Guadalajara con ustedes, con su sonido increíble. Me parece que no hay mejor público en el mundo que el de aquí", dijo Chris, y luego sonaron los acordes de "Viva la vida", un tema coreado masivamente.

Después prosiguió "Hymm for the weekend", canción que originalmente publicaron con Beyoncé. Chris también cantó un tema de los Foo Fighters, "Best of you"; recientemente falleció Taylor Hawkins, integrante de la banda.

Cabe señalar que previamente, durante el ingreso al público, éste marchó con normalidad, ya no sé pidió el certificado médico pero sí el uso de cubrebocas, que ya mucha gente al interior de la cancha no lo portaba, tal vez para beber o comer los snacks.

Antes de que Coldplay saliera al escenario, la gente de las gradas hacia la típica ola humana para calentar motores. También se publicó un video acerca de cómo una parte del costo de los boletos del show ayuda en la conservación del medio ambiente.

Además, la gente que ingresó al espectáculo de la agrupación pudo dar fe de la filosofía que tiene Coldplay por ofrecer un espectáculo sustentable, pues había pista de baile que con los movimientos de la gente, generaba energía, también estaban dispuestas unas bicicletas que con el movimiento físico, hacia la misma función de generar energía. Incluso Jake Barrey, director de producción de la gira, había adelantado un día antes que Coldplay renta equipo de manera local para evitar traerlo de Europa y Estados Unidos y así abonar al medio ambiente, usando menos combustible, por ejemplo.

El concierto de Coldplay estaba en pleno apogeo con canciones como "Yellow" y otros temas emblemáticos de la banda. Incluso durante la velada, la agrupación sacó unas máscaras estilo alienigena y se armo una gran fiesta dance. Sin embargo, para el tema "Something just like this", Chris pidió al público que durante la canción solo se dedicaran a brincar, cantar y bailar y que por un momento dejaran su celular y así sucedió; masivamente el público se dejó llevar por el sonido de Coldplay.

Otro tema que se escuchó muy fuerte fue "My universe", pieza que cantan con BTS, los integrantes de la banda coreana aparecieron de maner digital en las pantallas.

La sorpresa de la noche la dio Fher de Maná, quien subió al escenario de Coldplay para cantar "Rayando el Sol". Luego de un par de temas más, ya era momento de despedirse, la banda salió a decir adiós y luego Chris Martin besó la bandera de México.

Telonera de lujo

Previo a la salida de Coldplay, hubo dos teloneros como preámbulo del espectáculo. Primero Dannylux, y después Carla Morrison, quien salió según el itinerario, a las 19:45 horas . La estrella lució un look en tonos rojizos e interpretó canciones como "Eres tú", "Hasta la piel" y "Disfruto", canción de la que dijo, la ha ayudado a pagar muchas rentas, y también interpretó "Obra de arte", pieza de la que resaltó es para las mujeres empoderadas.

Antes de despedirse, le dedicó "Te regalo" a su mamá, quien viajó desde Tecate para verla en el estadio Akron de Zapopan. Carla finalizó su participación con "Diamantes".