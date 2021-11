Alcaldes de la ZMG piden recursos para policías municipales

Alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) solicitaron a la Cámara de diputados asignar fondos a las policías municipales, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, para fortalecer la seguridad.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dio a conocer este jueves la petición formal de su gobierno y de los presidentes municipales de Tonalá, Zapotlanejo, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto Zapopan, así como el presidente del concejo municipal de Tlaquepaque.

“Los alcaldes firmantes nos preguntamos ¿Por qué no volver a dotar de apoyos a las y los policías municipales, quienes son los primeros respondientes y, con ello, mitigar posibles actos de corrupción y dejarlos a merced del crimen organizado?”, dice el documento compartido en redes sociales de Lemus.

El texto señala que se requiere una distribución más equitativa de los recursos del Presupuesto para que cada nivel de gobierno pueda cumplir con el mandato de proteger a la población.

También pide tomar en cuenta las necesidades de equipamiento y capacitación de las policías municipales.

Destaca que en el Presupuesto federal de 2021 se votó por desaparecer el programa de fortalecimiento de seguridad, que asignaba recursos a los municipios, los cuales permitían capacitar y equipar mejor a los policías.

“A un año de esta decisión tomada todos los días nuestros policías salen a la calle con la encomienda de proteger y servir a la comunidad sin embargo cumplen su labor con mayores carencias y riesgos inminentes”, dice.

Si bien la Cámara de Diputados ayer aprobó en lo general el proyecto del PEF 2022, los alcaldes indican que aún hay tiempo de hacer la reasignación, pues apenas se discutirán las propuestas en lo particular.

“Queremos dejar muy en claro que al hablar de mayores recursos para la seguridad en los municipios nuestra intención no es controlar la compra de insumos, si no garantizar que a nuestros policías no les falte nada y tengan los insumos necesarios para poder cumplir con su trabajo”, agrega.

