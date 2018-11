Alcalde de Tomatlán rechazó la evacuación: Protección Civil

Después de que el alcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello, declaró que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCyBJ) rechazó hacer la declaratoria de emergencia para que ese municipio recibiera apoyo, y así recuperarse de las afectaciones que dejó a su paso el huracán ''Willa'', la dependencia estatal respondió que las afectaciones a esa localidad fueron mínimas.

El titular de la dependencia, Trinidad López Rivas, precisó que en los recorridos posteriores al meteoro ''encontramos daños en caminos sacacosechas, en algunas carreteras de terracería que, por el tiempo, estaban dañadas por falta de mantenimiento. Obviamente hubo daños menores también por la lluvia que nos dejó este ciclón, pero me di cuenta que el presidente habló de varios puentes caídos… y no hay ninguno''.

La corporación precisó que sólo ''puente pequeño'' se deslavó por los costados, pero la autoridad municipal ''ya puso material para que la gente pase, por lo que no hay ninguna población incomunicada''.

Ayer, la UEPCyBJ recorrió de nuevo Tomatlán y ''no se localizaron daños en terrenos y no se encontraron zonas agrícolas, por lo que el presidente municipal está mal informado''. López Rivas pidió a los alcaldes fortalecer sus respectivas áreas de Protección Civil, pues ''existen autoridades que no le dan la importancia necesaria y en una emergencia no saben qué hacer ni como atender a sus pobladores, como en Tomatlán, que durante muchos años solamente han tenido tres personas''.