Alcalde de Tepatitlán dice que irá a mitin de cualquier candidato

El presidente municipal de Tepatitlán, Hugo Bravo, aseguró que iría a los mítines de los candidatos presidenciales de cualquier partido pues señaló que cualquiera de ellos puede ganar.



En rueda de prensa desde la presidencia municipal, el edil de Movimiento Ciudadano volvió a recalcar que su apoyo está con Enrique Alfaro e indicó que acudió al mitin de Andrés Manuel López Obrador de este domingo en el municipio como un acto de cortesía.



"Primero pedí la opinión de mi equipo de trabajo y de los candidatos de Movimiento Ciudadano que no lo vieron mal. Sabemos que cualquiera de ellos puede ganar y ser Presidente de la República, gobernador o presidente municipal. Todos son bienvenidos a Tepatitlán".



Bravo señaló que fue invitado al evento por dos diputados federales de Morena quienes ayudaron a gestionar recursos para su municipio.





"Cuando vengan los candidatos que han dado apoyo al municipio, con mucho gusto (iré) y aunque no lo hayan hecho. Puedes dejar una puerta abierta para el futuro presidente que se siente en esta silla (...) tenga las puertas abiertas a nivel federal y estatal".



El presidente municipal aseguró que no es un traidor y que cree en el proyecto de Movimiento Ciudadano. Afirmó que seguirá en el partido y que no pasará a las filas de Morena.