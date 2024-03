Alberto Esquer confía en que le restituirán su candidatura

Alberto Esquer Gutiérrez se encuentra en el limbo jurídico. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le causó un daño que considera “incomprensible” después de haber votado a favor de eliminar su condición de candidato a senador por Jalisco, en la primera fórmula. La determinación que subraya, es violatoria de sus derechos jurídicos, se tomó en sesión del pleno el pasado jueves. A partir de ese momento, explica, el partido Movimiento Ciudadano (MC) tiene un plazo de cuatro días para reponer el registro de la candidatura.

El juicio se presentó para que sea atendido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El pleno sesiona los jueves de cada semana, pero ya que el jueves 28 de marzo coincide con las celebraciones religiosas de Semana Santa, queda la duda sobre si sesionarán ese día o, de manera extraordinaria, sesionarán el miércoles 27. Persiste sin embargo, el riesgo de que anuncien su siguiente sesión hasta la semana siguiente, que correspondería al jueves 4 de abril.

Esto le parece a Alberto Esquer una injusticia mayor, pues lo dejan sin la posibilidad de hacer campaña.

Pero existe un recurso adicional: el Comité Estatal de MC le asignará el nombramiento de coordinador de la Plataforma Electoral de Jalisco. Con este nombramiento partidista y en ejercicio de sus derechos ciudadanos, Alberto Esquer Gutiérrez prepara un calendario de acompañamiento a actos de partido y de campañas políticas de otros candidatos emecistas.

En entrevista, Esquer Gutiérrez repudia lo determinado por el Consejo General del INE: “La decisión es totalmente irregular, porque la autoridad electoral me otorgó el registro hace más de 20 días; he sido un candidato en campaña con cuenta fiscal y plataforma. El INE me otorgó esa calidad. Es totalmente incomprensible que, repentinamente, hayan dado cabida a un argumento de afectación a la paridad y la competitividad, para eliminar mi candidatura”.

Con esta argumentación jurídica, el equipo de Esquer Gutiérrez considera que el Tribunal Electoral declarará improcedente e invasiva de atribuciones jurídicas la determinación del INE y ordenará el restablecimiento de la fórmula original.

En caso de que el pleno de la Sala Superior del Tribunal, a pesar de todo, le diera la razón al INE, de inmediato el Comité Nacional de MC registraría a Mirza Flores Gómez como primera fórmula y a él, en segunda fórmula.