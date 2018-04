Al menos 20 funcionarios corruptos podrían ir a la cárcel: Alfaro

El proceso para acabar con la corrupción será largo y no se dará por decreto o con ocurrencias, afirmó Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano (MC), quien argumentó que si quien encabeza la administración no es ratero, será más complicado que sus funcionarios los sean.

Aunque reconoció que de ser gobernador no le tocará juzgar, afirmó que tiene una lista de al menos 20 funcionarios públicos corruptos a quien prometió meter a la cárcel.

“Dejo mi compromiso, no va a haber impunidad y tengo ya una lista, una relación con elementos de prueba, para que cuando menos dos decenas unos veinte (funcionarios) que ya traemos identificados, van a acabar en la cárcel. Así de claro porque sino, no hay combate a la corrupción y es puro cuento”, afirmó el aspirante; en reunión con integrantes de la Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (Careintra).

Sobre el tema del Aeropuerto de Guadalajara, el contendiente de MC sostuvo que ha faltado negociación para resolver el problema por la propiedad de los terrenos con el ejido El Zapote, planteó que es un tema de verdades a medias y que no debe haber pretextos para tener un aeropuerto digno. Añadió que falta apretar al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para hacer valer los términos del contrato de la concesión.

“Guadalajara se merece un aeropuerto digno. Necesitamos resolver el problema de la pista dos, no pueden todavía ver cómo pagan el terreno de la pista uno después de décadas y están queriendo negociar el tema de la pista dos. Faltan gobernantes que conozcan la realidad estén ahí y sepan lo que está pasando. Voy a tener que meterme a platicar con los ejidatarios, vamos a tener que hablar con los empresarios; vamos a tener que resolver el problema ahí en corto, porque si no el Gobierno Federal desde un despacho en la Ciudad de México, tomándose un cafecito, pues no sabe ni quienes son”, planteó.

Agregó que conoce bien el tema del aeropuerto y recordó que desde su administración en Tlajomulco inició una disputa para obligar al GAP a pagar impuestos municipales.

En lo referente a transporte público, destacó que es urgente que el aeropuerto tenga un sistema colectivo que lo conecte con la ciudad y planteó la construcción de un corredor de camión articulado como el Macrobús, explicó que con Expo Guadalajara se tiene listo el plan maestro del corredor Mariano Otero y su conexión por avenida R Michel al sistema de transporte público masivo para el aeropuerto.

Alfaro Ramírez escuchó cuestionamientos en temas como seguridad, corrupción, simplificación administrativa, fomento a la inversión y apoyos al sector privado.

El candidato ofreció a los industriales una relación cercana y de colaboración, planteó la necesidad de evaluar en conjunto si el estado debe seguir pagando por organizar la Cumbre de Negocios en Guadalajara y los beneficios que ha dejado su realización.

