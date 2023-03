Porque no se sabe cuánta agua entra, cuánta agua sale y cuánto se consume es urgente realizar una medición del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, consideran especialistas.

“No hay datos precisos, no se sabe cuánto agua hay en los acuíferos, cuánta agua hay en las plantas, cuántas en el sistema, cuánto se le saque a Chapala, cuántas descargas de aguas negras están en el Río Santiago no están plenamente identificadas y monitoreadas, estamos trabajando como si tuviéramos un teléfono de disco”, dijo Arturo Gleason.

De acuerdo con el especialista el Sistema Automático de Monitoreo de Agua tendría un costo cercano de 8 a 10 mil millones de pesos.

El sistema digital permitirá desplegar los números de manera digital, tardaría entre uno a tres años.

Al hablar sobre los retos que enfrenta la zona metropolitana de Guadalajara en el tema del agua, Arturo Gleason explicó que una vez realizada esta medición se llevará al segundo punto que es el bajar los consumos tanto en los hogares como en la industria y los comercios.

En tercer lugar el especialista dijo que es necesario realizar un proceso de restauración hidrológica ya que los ríos, lagos y manantiales están severamente contaminados por la urbanización excesiva.

“Ahí va de la mano con el controlar esta urbanización sin control que estamos haciendo y por supuesto el desafío es la cultura y la educación que la mayoría de los habitantes no tienen ni idea de lo que está pasando y lo que vamos a hacer en los próximos años”, dijo.

Arturo Gleason añadió que no se puede continuar de manera dividida y cada quien por su lado, por un lado científicos, académicos por otro y una sociedad sin informarse se podría registrar una catástrofe hidráulica en el 2030.

“Si seguimos en ese plan no hay que ser expertos para saber que un día no vas a tener agua, si estas urbanizando sin control más de 100 mil hectáreas en el área metropolitana de Guadalajara y no dejas entrar agua de lluvia a los acuíferos y sí les sacas qué te puedes esperar”, dijo en entrevista durante su participación en la Cumbre Mundial del Agua que se realiza en New York, Estados Unidos.

MF