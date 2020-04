Afinarán “detalles” en aplicación de medidas de aislamiento social en Jalisco

Tras las dudas y cuestionamientos por las sanciones anunciadas a quienes incumplan con el aislamiento social obligatorio, el gobernador de Jalisco aseveró que espera que los ciudadanos actúen de forma responsable y que nadie sea sancionado. Dijo que la intención no es que la fuerza pública ande persiguiendo a nadie, ya que lo único que piden es respeto al distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

El gobernador reconoció que hay puntos que deben aclarar y precisar con autoridades municipales; explicó que están terminando de afinar detalles como si los automovilistas deben usar el cubrebocas mientras están en su vehículo.

“Estamos terminando de afinar algunos detalles, lo importante era no dejar pasar ni un día más sin mandar un mensaje de que las disposiciones en materia de aislamiento social son de carácter obligatorio. No hay nuevas disposiciones, salvo el cubrebocas, vamos a seguir viendo gente en la calle porque está permitido un catálogo de actividades consideradas como esenciales”, expuso.

El Gobierno de Jalisco emitió un acuerdo que entró en vigor este lunes, que hizo obligatorio usar el cubrebocas al estar en la calle, transporte público, o lugares donde se realiza una actividad esencial como el supermercado. Hace obligatorio el aislamiento para personas mayores de 60 años o que formen parte de un grupo de riesgo como mujeres embarazadas o quienes padecen una enfermedad inmunodepresora. Las sanciones por no acatar las disposiciones van desde amonestación, multa o arresto administrativo hasta de 36 horas.

“El gobierno no tienen ningún ánimo ni de detener, ni de sancionar o multar a nadie; lo que queremos es que las disposiciones que estamos estableciendo y que los instrumentos que estamos poniendo al servicio de la gente se usen correctamente. Sobre el tema de los cubrebocas y las medidas sanitarias, el mensaje es no necesitamos que la fuerza pública esté persiguiendo ciudadanos. Cuando me preguntan cuáles son las sanciones, cómo nos van a meter a la cárcel, por qué mejor no pensamos que no va a haber sanciones ni nadie detenido, si lo único que pedimos es que se cumpla con una responsabilidad ciudadana de quedarse en casa y salir para lo estrictamente necesario”, argumentó.

El mandatario llamó a los ciudadanos a poner de su parte y ser solidarios pues en temas como el reparto de cubrebocas no alcanzarán para todo el Estado. Informó que este lunes distribuyeron alrededor de cien mil mascarillas.

LS