Adopciones en Jalisco rompen récord

Desde hace cinco meses Ana ha alegrado el hogar de Irma y su esposo Mario. Desde que llegó a sus vidas tras un proceso de adopción que iniciaron ante el DIF, hoy sus días están llenos de un aprendizaje constante y de ganas de crecer como personas y familia para acompañarla en su crecimiento.

Irma cuenta que desde que ella estaba en la secundaria pensó en adoptar; creció y al casarse con Mario, acordaron que de llegar a ser oportunidad, adoptarían, y así lo decidieron finalmente iniciando el proceso en junio pasado.

"Le ganamos a la naturaleza, porque si contamos los meses desde que iniciamos el proceso hasta que ella llegó con nosotros, pasaron sólo seis meses. Ni siquiera un embarazo se iguala a eso. Hoy estamos muy felices de tenerla en nuestras vidas, y de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se desarrolle lo mejor posible", contó Irma.

Ella es psicóloga de profesión, por lo cual sabe, un proceso de adopción requiere que la familia que tome la decisión de adoptar esté consciente del reto que va a adquirir, más allá de lo económico, pues se trata de un reto personal.

Pero fuera de ello, contó, los procesos con el DIF y el Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes Bajo la Custodia del Estado, si bien son especializados para garantizar que una familia es idónea para adoptar, son ágiles, permitiendo que sea más sencillo acceder a ser el hogar de un niño, niña o adolescente que necesita de una familia para su sano desarrollo y crecimiento en un entorno de afecto y atención.

"El tema de la adopción lamentablemente todavía es un tabú del que muchas personas no hablan. Pero mi recomendación es que se informen sobre este tema, que le pregunten, por ejemplo, a alguien que ha adoptado cómo ha sido su experiencia. Que le pregunten a las instituciones sobre qué se necesita", contó Irma.

Gracias a la llegada del Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes Bajo la Custodia del Estado, en mayo de 2021, la Procuraduría de la Niñez en Jalisco ha logrado que el número de infancias y adolescencias dadas en adopción en la entidad se triplicaran, rompiendo récord en 2024.

De acuerdo con la procuradora en la materia, Sandra Trelles Rivas, durante todo 2024 se logró la adopción de 155 niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo custodia del estado, 151 fueron entregados a familias mexicanas, como el caso de Irma y Mario, y cuatro a familias en el extranjero. Todas y todos de entre los 0 y los 17 años de edad.

En comparación, por ejemplo, en 2020 se lograron únicamente 51 adopciones, y en el año previo habían sido 53.

Lo anterior, dijo la procuradora, se ha logrado gracias, principalmente, al conjunto de factores que inician con el establecimiento del Juzgado Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes, además de los procesos de sensibilización que se han impulsado para acabar con el tabú de que los procesos de adopción son largos y complicados.

De hecho, comentó, cuando una familia inicia el proceso de adopción, y se garantiza que es idónea para recibir a algún niño, niña o adolescente, habiendo iniciado el juicio ante el Juzgado Especializado para convertirse en familia adoptante, tardan en promedio ocho meses para recibir al menor a quien han acordado adoptar, sin considerar el tiempo que sigue a la espera de que se resuelva el juicio a su favor.

Los procesos de adopción, dijo, también se han agilizado gracias a las capacitaciones constantes que se brindan en las diferentes regiones del estado en esta materia, permitiendo que las familias al interior de Jalisco puedan acceder con mayor agilidad a los procesos de adopción . También ha favorecido el acompañamiento que se les brinda, tanto para sensibilizarles del tema como para disipar todas sus dudas sobre el proceso.

"Es importante que las familias conozcan que nuestros procesos son muy cuidados, que las familias son bien informadas de esos procesos, que se llevan a cabo ante la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes y sus delegaciones", dijo la procuradora Sandra Trelles.

"También es importante que sepan que cualquier familia que cumpla con los requisitos establecidos, que no son complicados, y que tengan las condiciones sociales y emocionales para recibir a un miembro más en su familia pueden acceder a ello, no es necesario siquiera que la persona esté casada, siempre y cuando cumplan con el proceso y que se determine que son idóneos. No es un tema tanto económico, sino que también se evalúan cuestiones que van más allá de eso, como, por ejemplo, las cuestiones psicológicas y del entorno donde crecerá el menor", añadió.

Si bien la cifra de adopciones alcanzada en Jalisco en 2024 es histórica, todavía hay en toda la entidad 290 niñas, niños y adolescentes susceptibles a ser adoptados, y quienes están en espera de formar parte de una familia.

Uno de los tabús que, reconoció, prevalece al principio de los procesos entre las familias que buscan adoptar, es la búsqueda de menores de meses de vida, sin embargo, dijo, poco a poco y como parte del proceso ha ido cambiando su forma de pensar, comprendiendo que lo más importante es el desarrollo y crecimiento de las y los menores.

Estos casi 300 infantes y adolescentes son susceptibles a adopción dado que se ha resuelto ya su situación jurídica, luego de que sus padres o familias hubieran perdido la patria potestad, tras la determinación de un juez de que el o la menor no podían tener o no tenían ya vínculos con sus familias de origen.

"La invitación es que todas las familias que estén pensando en la adopción como una posibilidad, se acerquen con nosotros a recibir información certera sobre los procesos, que hoy día se han simplificado, porque todas las niñas, niños y adolescentes necesitan una familia", finalizó Sandra Trelles.

Para conocer a profundidad todos los requisitos necesarios para comenzar un proceso de adopción en el estado de Jalisco las familias interesadas pueden acceder a la liga https://vivirenfamilia.difjalisco.gob.mx/, que detalla toda la información sobre los protocolos a seguir.

También pueden acudir personalmente a la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, ubicada en el edificio de Ciudad Niñez, en Avenida de las Américas número 599, colonia Ladrón de Guevara, así como a cualquier sede de los DIF municipales o el estatal.

Adopciones en Jalisco:

2018: 52

2019: 53

2020: 51

2021: 85

2022: 87

2023: 153

2024: 151

