Abusos de policías, principal causa de indemnización a víctimas en Jalisco

Las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades de seguridad pública estatales y municipales son el principal motivo de las compensaciones subsidiarias otorgadas por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). En total, suman 21 en los últimos dos años.

El organismo también registró 13 por negligencias médicas atribuidas a hospitales de la Secretaría de Salud estatal y Servicios Médicos Municipales (sin especificar cuáles); cinco por omisiones en el sistema penitenciario y cuatro por irregularidades en la procuración de justicia.

César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirmó que la legislación e instituciones creadas para atender estos casos no han sido efectivas, pues no han garantizado el acceso a la justicia, a la verdad y la no repetición.

Por falta de recursos, la Comisión de Atención a Víctimas sólo opera en AMG

Debido a la falta de presupuesto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) no ha extendido su atención fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde tiene presencia en los juzgados del primer Distrito Judicial, confirmó Juan Carlos Benítez Suárez, secretario técnico de este organismo.

Benítez Suárez detalló que es a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como se ofrecen asesorías en las diferentes regiones del Estado.

Asesorías brindadas por la CEEAV 12,518 jurídicas 2,365 médicas 4,886 psicológicas 666 de trabajo social

“Ahorita la Comisión sólo atiende Zona Metropolitana de Guadalajara. Nuestra obligación es atender todo el Estado, pero, ante la insuficiencia presupuestal, tenemos que apoyarnos de otras dependencias de otras instituciones para que nos puedan ayudar a brindar toda la atención integral. Desde luego, sí hace falta presupuesto, lo hemos venido solicitando desde el año anterior, seguramente lo haremos para el siguiente ejercicio fiscal, pero eso no nos puede detener; tenemos que seguir trabajando”, comentó.

Añadió que en las proyecciones presupuestales de los próximos años se tendrán que contemplar recursos para llevar los servicios a toda la Entidad.

César Pérez Verónica, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuestionó el papel de la CEEAV y la CEDHJ para frenar las afectaciones de quienes han sufrido un delito o violación de sus derechos.

“La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han jugado un papel de bisagra. Hacen lo que la ley les permite, pero no van más allá para buscar ampliar los derechos que tienen las familias y las víctimas en estos casos”, afirmó el académico.

La Comisión tiene un presupuesto de 31 millones de pesos, de los cuales 26 corresponden al fondo para el pago de compensaciones y cinco millones para los gastos de operación y pago de personal.

De acuerdo con información obtenida vía transparencia, la CEEAV tiene 22 empleados y un gasto quincenal de 188 mil 824 pesos en nómina. Cuenta con 14 asesores jurídicos, dos médicos, dos psicólogos, dos analistas, un especialista en proyectos especiales y el secretario técnico.

Compensan por delitos

En dos años de operación, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas ha entregado 54 compensaciones subsidiarias por violación de derechos o algún delito.