Abarrotes disminuyen ventas y temen por su seguridad

Pese a que las tiendas de abarrotes son esenciales, abarroteros colindantes al mercado Santa Tere denuncian que las ventas han disminuido hasta un 50% y que debido a la poca afluencia de compradores, deben cerrar temprano por temor a robos.

José, es dueño de una tienda de abarrotes frente al Mercado de Santa Tere y detalló que en 15 años, es la primera vez que disminuyeron de manera significativa las ventas. Al lugar, la gente se acerca a comprar pan, refrescos o leche pero no algo más.

“Por la mañana se ve un poco de movimiento pero no como antes, se nota que no hay dinero y después de las tres se pone solo por eso nosotros decidimos cerrar seis horas más temprano de lo habitual, para no arriesgarnos” expresó.

Gerardo también concuerda con lo que le sucede a José, su tienda de abarrotes tiene más de 60 años abierta al público y nunca había vendido tan poco. Él explicó que su negocio es el sustento para tres personas más y que ahora, las personas solamente van por pequeñas cantidades de productos no perecederos.

“Esto tiene un mes así, pero ha sido paulatino y cada vez es menos la venta, la primera semana hubo muchisimas ventas por las compras de pánico pero después de eso no se vende nada” agregó.

Por su parte Felipe Lizarraga, también dueño de un abarrotes explicó que para él todo inició “cuando los locatarios cercanos al Mercado decidieron cerrar por precaución o por obligación, eso hizo que la gente desistiera de acercarse a la zona pues ya no se podía surtir de todo lo que necesitaba”.

Otra de las afectadas es Araceli, quien explicó que “al estar cerrado todo ya no hay niños que compren cosas al ingresar o salir de la escuela, ya no hay trabajadores que compren algo de tomar, no solo se trata de que las personas vayan a comprar ahora al supermercado, se trata de que no hay quien venga”.

Todos los entrevistados por este diario, también afirmaron que a las personas les es difícil mantener la sana distancia en la fila y que a veces las peticiones se han vuelto tensas para lograr el orden. Además detallaron que la mayoría de las personas que siguen asistiendo a la compra de productos son personas de la tercera edad.

EL DATO

Según datos del “Directorio de empresas y establecimientos” del IIEG, Guadalajara es el municipio con más tiendas de abarrotes en el Estado con seis mil 518, le sigue Zapopan con cuatro mil 649, Tlaquepaque con tres mil 265, Tonalá con dos mil 543 y Tlajomulco de Zúñiga con dos mil 039.

A nivel nacional, Jalisco es el tercer estado con más abarrotes, con 376 mil 061. A la cabeza van Estado de México con 696 mil 008 y Ciudad de México con 470 mil 367.

NR