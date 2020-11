AMLO pide a gobernador impulsar iniciativa para modificar pacto fiscal

Tras admitir que existen diferencias entre el Gobierno Federal y el gobernador de Jalisco a causa de la distribución de los recursos que llegan a la Entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo instó a presentar una iniciativa para que se revise el pacto fiscal.

“Yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga que ver con el Presidente"

“Yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga que ver con el Presidente, esto está en la Constitución, en la Ley de Coordinación Fiscal, lo que procede en vez de culpar al Presidente, es presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y eso no lo hacen”.

En lugar de presentar la iniciativa, señaló López Obrador, el gobernador se ha decidido por la denuncia pública de las presuntas arbitrariedades que comete el Ejecutivo Federal con el fin de confundir a quienes no tienen toda la información al decir que la Federación recorta recursos a los estados.

"No debemos nada al gobierno del Estado de Jalisco"

“No es cierto, no debemos nada al gobierno del Estado de Jalisco, se les están entregando sus participaciones federales, lo que por derecho les corresponde. Eso debe quedar muy claro”.

López Obrador afirmó que, con independencia del debate, continuará el apoyo de la Federación para Jalisco en todos los programas federales.

“Es una obligación que tenemos de atender a todo el pueblo, a mí me eligieron todos los mexicanos, yo gané en Jalisco, la gente votó por mí en Jalisco, entonces cómo voy a darle la espalda al pueblo de Jalisco, en todos lados, en cualquier estado tengo la obligación de apoyar y no va a haber represalias en ningún caso”.

Finalmente, anticipó que para la próxima semana rendirá un informe sobre los recursos que la Federación ha destinado a Jalisco a fin de demostrar que no ha habido reducciones.

“Voy a informar cuántas becas se están entregando, cuántos créditos para pequeños empresarios se están entregando en Jalisco, de toda la transferencia de recursos federales a Jalisco”.

NR