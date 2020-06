A un año de accidente de Joao Maleck, mamá de Fernanda exige justicia

Hoy se cumple un año del accidente protagonizado por el futbolista Joao Maleck, quien presuntamente viajaba a exceso de velocidad cuando impactó el auto de los recién casados, Fernanda y Alejandro, y causó su muerte.

Ante esto, la mamá de Fernanda, Martha Álvarez-Ugena Pedrós difundió una carta para recordar que seguirá exigiendo justicia por su hija y su esposo que hoy cumplen su primer aniversario luctuoso.

“He estado luchando en busca de justicia para mi hija, como cualquier madre lo haría, a pesar de los obstáculos que he tenido, de las influencias que decía tener y contra todo lo que me he topado y probablemente me tope, no claudicaré hasta ver que el responsable pague por sus hechos”, se lee.

Además, agradeció a todos quienes le han ayudado durante este año, al que calificó como el más difícil de su vida, debido a que "además del inmenso dolor por mi pérdida irreperable, he estado luchando en busca de justicia para mi hija".

"Hoy sólo queda agradecer a todas las personas que me han ayudado (...) a todas esas personas que han sido solidarias conmigo y mi familia, y que al igual que yo estamos hartos de la impunidad, de la corrupción y que no haya justicia para nuestros muertos".

El juicio de Joao Maleck se encuentra detenido debido a que el Poder Judicial paró sus actividades por la contingencia del COVID-19. En abril pasado se le dictaminaron tres meses más de prisión preventiva al jugador, que terminan el próximo 28 de julio.

La mamá de Fernanda finaliza la carta asegurando que tiene "fe en que habrá justicia, no sólo para mi hija y su esposo, sino para todas aquellas madres que al igual que yo lloran por la ausencia de un hijo o una hija".

GC