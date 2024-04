El juez que preside el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York pospuso ayer el posible castigo para el ex presidente de Estados Unidos por supuestamente violar la “orden mordaza” que limita sus comentarios públicos sobre varias figuras clave del caso.

La Fiscalía ha solicitado una multa de mil dólares por cada una de las diez publicaciones -difundidas en la red Truth Social y en la página web de la campaña de Trump- que considera que infringen la orden, pero el juez Juan Merchán dijo que no se pronunciaría al respecto en ese momento. Merchán tiene la posibilidad de emitir una resolución por vía electrónica en las próximas horas, en el mismo tribunal cuando se reanude el proceso el jueves, o incluso más adelante.

Trump, acusado de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una supuesta aventura amorosa con ella y salvaguardar su campaña electoral de 2016, tiene prohibido referirse públicamente a fiscales o testigos -y a sus familiares-, así como al jurado, cuya identidad está protegida.

Durante la sesión de ayer, el fiscal Chris Conroy detalló la fecha y contenido de las publicaciones que supuestamente vulneraron la orden judicial y argumentó que fueron una “amenaza real” para los implicados, que temían “con razón” represalias por sus declaraciones. “El acusado ha violado esta orden en repetidas ocasiones y no ha dejado de hacerlo”, afirmó Conroy, quien también pidió que las publicaciones fueran eliminadas y que el juez recordara a Trump que, de continuar violando la orden, afronta un castigo de hasta 30 días en prisión.

El abogado defensor de Trump Todd Blanche respondió que su cliente sabe “qué permite hacer la orden mordaza” y no hubo por su parte “ninguna violación intencional”. “Está en su derecho de responder a ataques de carácter político”, argumentó Blanche, explicando que Trump utilizó Truth Social para responder a su ex abogado Michael Cohen por temas relativos a la campaña electoral y no al juicio.

Lo que vino después fue un intenso tira y afloja -con Trump ataviado con su típica corbata roja e inmóvil mirando al frente- entre Blanche y Merchán, quien acabó espetándole al abogado defensor que estaba perdiendo “toda la credibilidad” ante la corte. “Usar su nombre (el de Michael Cohen) no está prohibido; trazar una conexión con el juicio, sí”, esgrimió el juez encargado del caso, cuya figura, así como la del fiscal titular, son las únicas que no están protegidas legalmente por la “orden mordaza”.

“Esto es como leer una novela. Incluso si reposte un artículo y se menciona el nombre de alguien, estoy violando la orden mordaza. Creo que es una venganza y es totalmente inconstitucional”, se quejó Trump después en los pasillos del tribunal.

EFE

México no teme a eventual triunfo del magnate

La posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos no genera “temor” a México, porque el tratado que une a ambos países desde hace años generó una relación comercial de interdependencia de las cadenas de valor, fortalecida y estable, afirmó ayer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

“No hay temor por la llegada del presidente Donald Trump, la verdad es que la relación de México y Estados Unidos es de muchos años. Hay muchos años de comercio, las empresas son globales y, llegue quien llegue, es imposible romper la relación comercial de años”, afirmó la funcionaria durante un foro organizado por Americas Society/Council of The Americas.

Buenrostro explicó que, hacia la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, “tenemos que estar listos todos, porque dependiendo de quien resulte ganador de las elecciones en Estados Unidos y en México, sin duda la vinculación entre los países debe considerar que somos muy interdependientes”.

“Hay una relación muy fortalecida y estable que tenemos que cuidar y garantizar, y que, dados los cambios en el mundo, ha habido preocupaciones particulares de cada país que tenemos que atender y trabajar para darles salvedad”, afirmó.

Sin embargo, consideró que uno de los puntos en los que se buscaría una revisión es en los Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida, pues mientras EU puede quejarse sobre los derechos de trabajadores en México, “no podemos quejarnos del trato que les dan a nuestros trabajadores en Estados Unidos”.

Además, un día después de que el Gobierno federal anunció el aumento de aranceles a productos como el acero, aluminio, textiles, confección y calzado, Buenrostro dijo que el objetivo es frenar el comercio desleal, porque se detecta la importación de productos subvaluados.

En el mismo evento, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dijo que los inversionistas foráneos no sólo ya dieron su voto de confianza al país con sus proyectos de relocalización, sino en general a la política del actual Gobierno.

El Universal

Raquel Buenrostro, secretaria de Economía. EFE

