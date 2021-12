A sus 73 años, Victoria sufre por falta de agua y movilidad limitada

Victoria Montoya, de 73 años, es una de las afectadas por la falta de agua en la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque.

Para ella, llevar agua a su hogar es un viacrucis debido a las pendientes que hay en este punto de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Su único apoyo es su andadera.

El 25 de diciembre, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) comenzó con las labores de mantenimiento del sistema de distribución Poniente IV, por lo que tuvo que cerrar el paso de agua potable a más de 160 colonias de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.

“Ni quién me ayude a llevar el agua, uno de los dos hijos que vive aquí conmigo no tiene sus dos piernas, el otro es casado y no vive aquí. En el baño no cae (agua), cae en la pura pila y en el fregador; ya cuando uno va por el agua al patio con trabajos trae la cubeta para echarle al baño y es un problema”, explicó Victoria.

Ella vive en la calle Paseo de la Serenata, una de las más altas, pues está pegada al cerro de Santa María.

“No tenemos nadie (agua). Algunas personas no tienen tinaco o no les alcanza a subir. Eso sí: los recibos siguen llegando muy caros”, dijo.

Durante un recorrido, habitantes de Balcones de Santa María compartieron con este medio de comunicación que la falta de agua es un problema constante: algunos aseguraron que lo han padecido durante dos años.

El SIAPA indicó que anoche, alrededor de las 22:00 horas, se normalizaría el servicio.

A mediados de este año, el SIAPA implementó un plan para suministrar agua de manera rotatoria en la metrópoli, debido a los bajos niveles de la presa Calderón. La estrategia arrancó el 18 de marzo y terminó a finales de junio. Se aplicó en 159 colonias de Guadalajara y Zapopan.

Algunos vecinos de Balcones de Santa María han tenido que improvisar para llevar a cabo las labores de limpieza y de cuidado personal ante el desabasto de agua. EL INFORMADOR/A. Camacho

Batallan por la falta de agua en Balcones de Santa María

Vecinos de la colonia Balcones de Santa María, en Tlaquepaque, señalaron que hay viviendas en las que la falta de agua es constante. Y aseguraron que no tiene que ver con las reparaciones de fin de año que lleva a cabo el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en las tuberías de distribución Poniente IV.

Algunos compartieron que han padecido el desabasto durante más de un año y esperan que pronto se resuelva, pues tienen que improvisar para la limpieza y cuidados personales.

“Ya tenemos como dos años. Ha estado mal toda la colonia. A raíz de los edificios, nuevos departamentos, no se ha restablecido por completo. En unas casas no llega, en otras sí, pero les falta presión, no se llenan los tinacos. Tengo ya sin agua desde el viernes pasado, y nos hemos estado surtiendo con la llave de la calle”, dijo Josefina Martínez, quien tiene su casa sobre la calle Paseo del Portón.

“Hace rato estaba lavando un pavo y salió el agua muy turbia, color café. Lo que hice fue medio enjuagarlo, en ratos llega el agua sucia y con un olorcito, ni para bañarse”, comentó.

Por su parte, Giovanna Balcázar, quien vive en una de las partes más altas de Balcones de Santa María, aseguró que en ese punto sufren más por la ausencia de tinacos.

“La mayoría no tenemos tinaco. Falta para bañarnos, lavar los trastes, para todo. Lo que nos han dicho es que las bombas jalaron como aire y que no llega hasta arriba. Abajo a veces tienen y a veces no, les cae un chorrito y así”, remató.