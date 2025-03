Miles de tapatías protestaron como parte de la marcha en conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer. La principal consigna: que frene la violencia contra las mujeres.

En México, durante el año 2024, hubo un total de 839 feminicidios según el Gobierno Federal y hay más de 28 mil mujeres desaparecidas de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

La marcha fue encabezada por familiares de víctimas de feminicidios y desaparición, quienes exigieron justicia por sus mujeres que sufrieron estos crímenes y ya nunca más volvieron a verlas.

En todo el contingente se gritaron distintas consignas: "todos somos Isis", "no somos una, no somos tres, pi@$# gobierno cuéntanos bien", "hija escucha, tu madre está en la lucha", "mujer escucha, esta es tu lucha", "vivas se las llevaron, vivas las queremos", "no es desfile, es protesta", entre otras.

Miles de mujeres de todas las edades, se reunieron en Guadalajara para manifestarse por la violencia de género en el marco del 8M. EL INFORMADOR/ A. Navarro.

Anselma Castillo, quien ya es abuela, acudió junto a su hija y nieta para protestar por la violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de los años, incluida ella y su familia.

"Vengo porque a mi hija se metió un hombre a abusar de ella cuando tenía la niña chiquita y no hicieron justicia, al contrario, los de Fiscalía le pusieron que ella había recibido dinero".

Posteriormente, se encontraban marchando las víctimas de violencia vicaria, es decir, aquellas que han tenido que enfrentar la violencia mediante el uso de sus propios hijos como forma de amedrentarlas.

EL INFORMADOR/ A. Navarro.

Te recomendamos: Trabajadoras alzan la voz y apoyan la marcha del 8M

Nos siguen faltando muchas, reclaman tapatías

Tras haber marchado en conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres tapatías exigieron un alto a la violencia tras llegar al centro histórico de Guadalajara.

En un pronunciamiento en la Plaza Liberación, reclamaron porque "nos siguen faltando muchas" y destacan que hay fuerza colectiva.

"Porque mientras intentan silenciarnos, más fuerte gritamos. Porque mientras intentan dividirnos, más tejemos redes; hoy nuestra rabia se convierte en fuerza colectiva".

Las mujeres se pronunciaron por las violencias que enfrentan las mujeres, por ejemplo, desapariciones, que enfrentan la guerra, entre otras.

"Por quienes fueron silenciadas; desplazadas y desaparecidas; por las que enfrentan violencias en todas sus formas; las que migran; las que viven en guerra; las que sobreviven trabajos forzados", entre otros discursos.

En la plaza, las miles de mujeres y contingentes distintos se concentraron, aunque poco a poco fueron dejando la plaza Liberación sin que hubiera algún incidente.

EL INFORMADOR/ A. Navarro.

NA