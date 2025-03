Con Trump, siempre hay que leer las letras chiquitas

Quedan mil 400 días de la segunda presidencia de Donald Trump. ¿Cuántas amenazas arancelarias nos quedan por presenciar? ¿Cuántos episodios no arancelarios nos acechan?

Esta semana, que es la séptima desde que tomó posesión, se vencían los plazos para la entrada en vigor de las tarifas a México y Canadá. Entraron en vigor el martes y un día después se hizo un anuncio que encendió una velita de optimismo: se suspendía por un mes la aplicación de aranceles para los vehículos terminados.

Gran noticia... ¿Gran Noticia? Son días tan nublados que casi nadie se atreve a soplar la velita (del optimismo). Las letras chiquitas del indulto tarifario son píldoras difíciles de tragar: el anuncio tiene dedicatoria para las exportaciones de las automotrices de Detroit, o eso pareció en el contexto de la reunión de Trump con los CEOs de Ford, GM y Stellantis.

La exención de los aranceles está condicionada a muchas cosas, pero una de las más importantes es que anuncien inversiones en Estados Unidos. “Si no quieren pagar tarifas, inviertan en Estados Unidos”, volvió a decir Trump.

La tregua o respiro para las automotrices no incluyó ese beneficio para los fabricantes de autopartes. Esto tiene que ver con un sector que exporta alrededor de nueve mil millones de dólares mensuales. Además, podría complicar los procesos de ensamblaje porque las autopartes atraviesan la frontera varias veces, mientras se “arma” un automóvil.

Lo que pase con los autos es muy relevante porque son el símbolo de la integración exitosa de América del Norte. De cualquier modo, el anuncio del martes pasó a segundo plano porque este jueves 6 de marzo por la mañana hubo una noticia más relevante que eclipsa el tema automotriz: “Acordé que México no será requerido de pagar aranceles en nada que caiga dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril”, dijo el presidente de Estados Unidos en redes sociales. En el comunicado, Trump hace un reconocimiento a Claudia Sheinbaum y el trabajo que está realizando el Gobierno en materia de migración y freno al fentanilo.

Gran noticia... ¿Gran Noticia? El indulto tarifario no comprende todas las exportaciones mexicanas. Los primeros en poner luz sobre este “chipotito” fueron los de The Wall Street Journal. Citaron fuentes de la Casa Blanca, que no se identificaron, pero no era necesario tanto sigilo. La mitad de las exportaciones mexicanas se enmarca en otros convenios. Hay productos agrícolas, como el azúcar que tiene acuerdos específicos. Hay muchísimos bienes que se sirven del status de Nación Más Favorecida, de la Organización Mundial del Comercio. Pagan aranceles de 0 o 2.5%. Este es el caso del Tequila.

Estos productos que no se exportan bajo las reglas del T-MEC sí pagarán aranceles. Algunos podrán beneficiarse de la exención, luego de un trámite administrativo (que puede tardar algunos días o semanas). En cualquier caso, todo queda en suspenso hasta el 2 de abril. Así lo dijo Trump, el jueves por la tarde cuando firmó la orden ejecutiva.

Con todo esto, ¿Qué cara debemos poner? La reacción de los mercados estadounidenses en la jornada del 6 de marzo fue sintomática. Hubo caídas generalizadas. El Dow Jones cayó 0.99%. El Nasdaq, 2.61% y el S&P 1.78%. ¿Por qué cayeron? La causa principal es la preocupación por los bandazos en las decisiones de Trump. No queda claro qué está haciendo y empieza a devanecerse la confianza de los que creen que él sabe lo que está haciendo.

El peso tuvo una buena jornada y cerró con una ganancia de 20 centavos. Está en 20.20 por dólar y queda claro que en el mercado cambiario sigue predominando el optimismo. ¿por cuánto tiempo? “Nuestro escenario base es que sigue el T-MEC y los aranceles no durarán mucho”, nos dijo Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina. Ese es el escenario deseable para todos, pero con Trump nunca se sabe. Hay que leer las letras chiquitas y recordar que 2025 no es lo mismo que 2017.