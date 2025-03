Mujeres, niñas, madres, abuelas, pero también figuras del mundo del espectáculo se unieron ayer, 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de hacer conciencia sobre la lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia y discriminación que se vive día a día. Ya sea desde las redes sociales o acudiendo a la marcha diversas artistas expresaron mensajes de solidaridad y empatía.

Regina Blandón, conocida por sus participaciones en “La familia P. Luche” posteó a través de Instagram su recorrido por la calle de Reforma en la Ciudad de México. Aunque su rostro no se observa en los clips, se escuchan las demandas de otras mujeres y consignas como: “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, además de oírse el tema de Vivir Quintana, “Canción sin miedo”, que se ha convertido en un himno de la lucha contra los feminicidios.

Por su parte, la actriz Sylvia Pasquel, hija de la legendaria Sylvia Pinal, aprovechó para compartir unas fotografías donde expresa su esperanza de que las niñas puedan vivir en una mejor sociedad.

En el carrete que compartió se puede leer: “Que todas las niñas se sientan seguras, que todas las niñas se sientan protegidas, que todas las niñas se sientan amadas, que todas las niñas se sientan libres, que todas las niñas se sientan ellas mismas”. Pasquel acompañó el post expresando: “Nos queremos ver vivas, libres y sin miedo”.

Otra famosa en hacer acto de presencia en la marcha en CDMX fue Natasha Dupeyrón, quien aunque no es la primera vez que asiste, se dijo muy feliz de poder contar con la presencia de una compañera especial en este año: su mamá.

Por su parte, Belinda decidió postear varios mensajes con un fondo violeta, relacionado con la lucha feminista. En ellos se leen frases como: “Deseo que tu voz siempre sea escuchada”, “Deseo que se haga justicia por cada una y por las que ya no están” y “Deseo que nunca vuelvas a sentir que no eres suficiente”.

Finalmente, Karime Pindter, la exparticipante de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” compartió a través de historias en su cuenta de Instagram diversas fotografías y videos donde aparece junto a varias mujeres de diversos colectivos, compartiendo pancartas con el mensaje: “Vivas, libres y sin miedo”.

Con información de El Universal