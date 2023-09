El Ayuntamiento de Guadalajara informó que la manifestación de ayer realizada en la ciudad en el marco del Día de la Acción Global por la Despenalización del Aborto arrojó como resultado pinta de bardas, cristales rotos y daños a un Pulso de Vida.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, lamentó que se haya destruido el Pulso de Vida.

“Destruyeron la zona Pulso de Vida que se encuentra en la zona de Chapultepec y Vallarta y es un lugar de protección de mujeres, tenemos algunas otras afectaciones en un banco cercano, pero la verdad es que son afectaciones menores, no hubo afectaciones mayores como en otros años”, dijo.

Añadió que se permitió la libre manifestación y llegaron hasta el Centro Histórico en la zona de la antimonumenta.

“No hubo detenidas ni personas lastimadas”, aseguró.

El presidente también habló de la instalación de la antimonumenta que había sido retirada y están a la espera de un oficio de parte de Protección Civil estatal.

"No nos ha llegado este oficio, ni tampoco nos han entregado el antimonumento, nosotros no lo tenemos, pero como yo lo he garantizado desde un principio se reinstalará de acuerdo a lo que dice el Juez".

Cientos de mujeres en Guadalajara se reunieron este jueves desde las 16:00 horas para manifestarse en el marco del 28S, símbolo de que cada día 28 de septiembre se visibiliza la acción global por el acceso seguro al aborto, que fue instaurado en 1990 por la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano.

Algunas de las asistentes realizaron distintas intervenciones con pintura en aerosol, bates y martillos, a parabuses y mobiliario urbano, un punto púrpura ubicado en el cruce de Vallarta y Chapultepec, papeleras de basura, postes y cortinas de distintos negocios.

OA