28S: ¿Qué significa el pañuelo verde y qué se conmemora este día?

Cada 28 de septiembre (28S) se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Cada año se convoca a marchar con el fin de exigir el aborto legal, seguro y accesible en todo el mundo, pues aún existen lugares donde esta decisión aún es criminalizada.

En todo el mundo durante el 28S se ve una marea de pañuelos verdes, en México, además se escuchan distintas consignas como "¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo!" Estos gritos enfatizan el motivo de la marcha, así como las impresiones en el pañuelo verde "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". Refiriéndose a la cantidad de muertes que hay en el mundo por los abortos clandestinos y aunque cada vez son más los países que reconocen el derecho a la decisión, todavía queda un camino largo por recorrer.

Historia del pañuelo verde

Karina Felitti y María del Rosario Ramírez Morales explican que el pañuelo verde es un distintivo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de la Argentina, un heredero histórico del pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo, mujeres que en abril de 1977 se organizaron para reclamar información sobre sus hijos desaparecidos en Argentina.

El pañuelo verde fue propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito que fue lanzada el 28 de mayo de 2005 y desde entonces fue reconocido por los activismos como símbolo de lucha por la legalización del aborto y exhibido durante distintos encuentros.

Los pañuelos se usaron en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres celebrado en Rosario, Argentina, donde se presentó el proyecto de Ley que acumuló más de 70 firmas de diputadas y diputados para despenalizar el aborto en 2007.

El color verde tiene como intención evidenciar la igualdad de derechos ante la sociedad y el acceso a una interrupción de embarazo que promueva la seguridad y salud de la mujer.

¿En México ya es ley?

La marea verde en México consiguió este septiembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se despenalizara el aborto a nivel federal en todo país.

La decisión unánime del máximo tribunal obliga a las instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Seguro Social (ISSSTE) o Pemex ofrezcan el servicio de forma gratuita. Asimismo, la resolución de la Corte establece que en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado por interrumpir un embarazo.

¿Por qué se conmemora el 28S?

La conmemoración del 28 de septiembre está ligada al V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Argentina en noviembre de 1990. En esa ocasión se aprobó la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, a través de la Declaración de San Bernardo.

