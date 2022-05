Ada Nayeli López Álvarez vivió un panorama que se acomodó a sus necesidades durante la pandemia de COVID, porque tuvo la oportunidad de realizar Home Office, lo que le permitió combinar la crianza de sus hijos con su trabajo. Ella es tapatía y platicó para EL INFORMADOR lo que ha sido ser mamá en pandemia.

“Trabajo como contadora y mi jefe fue accesible conmigo, porque me permitió estar en casa para que desde ahí pudiera atender a mis clientes. Yo me embaracé en el principio de la pandemia, desde entonces cerraron las guarderías y tardaron un año y medio para volverlas a abrir. Mi hijo Zach es muy tranquilo, y cuando él veía que me ponía a trabajar se quedaba a un costado de mí jugando o dibujando”.

López Álvarez añadió que en su segundo embarazo tuvo a los gemelos Ian y Josías, y eso vino a cambiar la dinámica en su casa en plena contingencia sanitaria.

“Ellos nacieron en la clínica 180 del IMSS, tuve un buen trato por parte de los doctores y las enfermeras. Nos cuidaban mucho. Después de regresar a casa todo se volvió diferente porque estos gemelos requieren más atención, comen al mismo tiempo, duermen a la misma hora y debes estar pendiente de ellos en cualquier instante”.

Ada y sus tres hijos Zach y los gemelos Ian y Josías. EL INFOMADOR/ A. CAMACHO

Se organizó para cumplir ambas actividades

Ada Nayeli labora con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde como contadora, por lo que dividía su tiempo para realizar las dos actividades: Ser mamá y trabajadora.

“Yo tengo que organizar mis tiempos, no sólo tengo que trabajar sino que también tengo que hacerles de comer a mis hijos y convivir con ellos. Por eso he dividido mis horas laborales en dos medios tiempos de cuatro horas para cumplir con lo que necesita mi jefe en el trabajo. A veces es algo pesado pero me gusta darles un espacio de calidad a mis niños, ellos son muy juguetones y algo traviesos”.

Respecto a los cuidados durante la pandemia, la joven Ada expresó que durante el control prenatal no se expuso a salir a la calle porque la tendencia de contagios era muy alta y temía contagiarse o contagiar a sus bebés.

“Mis doctores me decían que si no me sentía mal no era necesario acudir a las citas, así que me estuve cuidando mucho”.

Celebra reapertura de guarderías

En relación al regreso a la nueva normalidad, la mamá de los tres niños destacó que a sus hijos les ha costado adaptarse.

“Ellos no están acostumbrados a utilizar el cubrebocas y se lo quitan cuando se enfadan de traerlo puesto. Nosotros como adultos sabemos cuáles son las restricciones y por eso tenemos que acatar las reglas, ellos son niños y no saben lo que está pasando en su entorno”.

Por otro lado, Ada Nayeli contó que la reapertura de las guarderías la benefició porque ahora puede realizar sus actividades laborales mientras sus hijos están siendo cuidados en la estancia infantil.

“Ahora que reabrieron las guarderías, llevo a mis hijos a partir de las 7 am y paso a recogerlos a las 4 pm. He visto que sí conviven con otros niños, tienen muchos amiguitos y la verdad que eso me da mucho gusto. Además de que puedo trabajar durante la mañana y tengo tiempo disponible para cumplir con todos los pendientes que tengo en mi trabajo”.

Los vio desarrollarse en contingencia

Finalmente, Ada Nayeli consideró que el tener a sus hijos durante la pandemia sí fue algo complejo, pero mientras estos estuvieron bajo su crianza pudo ver su desarrollo.

“Zach que es el más grande de todos, se desarrolló muy rápido, ya camina y corre solo, también come y va al baño solito. Mientras que los gemelitos aún están pequeños, aún dependen de mí y por eso los tengo que cuidar más para que puedan tener un desarrollo ideal. Necesitan mucha atención porque los dos quieren pasar todo el tiempo juntos, no se pueden separar, si uno se va con sus abuelos, el otro se quiere ir con él, son muy unidos”.