El presidente Volodímir Zelenski dijo este jueves 22 de enero que su equipo negociador ha finalizado con Washington un acuerdo por el que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez que termine la guerra con Rusia.

"Hemos finalizado el documento; el documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EU", dijo Zelenski en declaraciones a los medios tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Según explicó el mandatario en intervenciones públicas anteriores, Estados Unidos va a ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares al Artículo 5 del Tratado de la OTAN -por el que todos los Estados miembros se comprometen a acudir en ayuda de cualquiera de ellos si es atacado- a través de un documento que será vinculante tras pasar por el Congreso.

El presidente ucraniano agregó que las negociaciones para el acuerdo sobre la reconstrucción de Ucrania -por el que EU y los socios europeos de Kiev planean movilizar 800 mil millones de dólares para la recuperación económica del país tras la guerra- también está en su fase final.

Zelenski afirmó además que el único punto de discordia para poner fin a la guerra es el reparto de la región ucraniana de Donetsk , controlada en casi un 80% por Rusia. Moscú exige la retirada ucraniana de la parte de la región que aún está en poder de Kiev para poner fin al conflicto, algo que Ucrania ha rechazado hasta ahora.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Trump anuncia acuerdo de entendimiento sobre Groenlandia y decisión sobre aranceles

OF