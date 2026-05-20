Una cirugía estética terminó en tragedia y abrió una investigación que hoy conmociona a Colombia. El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, desaparecida después de someterse a una liposucción en una clínica clandestina de Bogotá, volvió a encender las alertas sobre los riesgos de los procedimientos ilegales.

Las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo encontrado en una carretera del municipio de Apulo corresponde a Yulixa Toloza, una mujer de 52 años reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

La identificación preliminar fue posible gracias a la revisión de prendas de vestir, características físicas y las heridas recientes relacionadas con el procedimiento estético al que se había sometido. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizará el examen definitivo de ADN para completar el informe forense.

La cirugía estética que terminó en desaparición

Según la investigación, Yulixa Toloza acudió el 13 de mayo a las 8:00 de la mañana a la clínica Beauty Láser, ubicada en Bogotá, para realizarse una liposucción.

De acuerdo con el relato de una amiga cercana, el procedimiento habría concluido alrededor de la 1:00 de la tarde, pero la mujer ya presentaba complicaciones médicas graves.

“Estaba pálida, con los labios morados y tenía mucha dificultad para respirar”, relató la testigo a las autoridades.

La última vez que fue vista ocurrió aproximadamente a las 4:00 p. m. de ese mismo día.

ESPECIAL

Cámaras captaron movimientos sospechosos

Horas más tarde, cámaras de videovigilancia registraron una escena clave para el caso. En las imágenes se observa cómo dos hombres cargan a la mujer, aparentemente inconsciente, para introducirla en un automóvil sedán negro marca Chevrolet con placas UCQ 340.

De forma paralela, familiares denunciaron que comenzaron a recibir mensajes de texto extraños desde el teléfono celular de Toloza, el cual seguía activo incluso después de su desaparición.

Ese detalle levantó sospechas inmediatas y aceleró las investigaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Capturan al presunto cirujano que habría realizado el procedimiento estético

El vehículo utilizado para trasladar a la víctima fue localizado el domingo 18 de mayo. Posteriormente, las autoridades realizaron operativos en Cúcuta, donde fueron capturados dos hombres identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Ambos tienen 38 años y son de nacionalidad venezolana.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene activas otras tres órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas al caso, entre ellas María Fernanda Martínez, señalada como propietaria de Beauty Láser.

Las autoridades colombianas investigan si algunos sospechosos pudieron haber cruzado la frontera hacia Venezuela para evadir a la justicia.

Beauty Láser operaba sin permisos legales

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá confirmó que Beauty Láser no contaba con los permisos necesarios para realizar cirugías invasivas. Este dato se convirtió en uno de los puntos más graves del caso, ya que expone posibles irregularidades en la operación del establecimiento y en la supervisión de procedimientos médicos estéticos.

La investigación busca determinar exactamente qué ocurrió dentro de la clínica, quiénes participaron en la cirugía y si existió negligencia médica o intento de ocultar pruebas.

Los riesgos de las clínicas clandestinas

El caso de Yulixa Toloza volvió a poner sobre la mesa los peligros asociados a procedimientos estéticos realizados en lugares sin autorización oficial.

En Colombia y otros países de América Latina, las autoridades sanitarias constantemente alertan sobre clínicas clandestinas que ofrecen tratamientos a bajo costo sin cumplir normas médicas básicas.

Las liposucciones y otros procedimientos invasivos requieren supervisión especializada, protocolos de seguridad y centros autorizados para reducir riesgos graves.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer cómo murió Yulixa Toloza y cuál fue la participación de cada uno de los sospechosos. La Fiscalía también analiza registros telefónicos, grabaciones de seguridad y documentos relacionados con el funcionamiento de Beauty Láser.

Mientras avanza la investigación, el caso ha generado indignación y preocupación en redes sociales debido a las circunstancias de la desaparición y el hallazgo del cuerpo. La muerte de la mujer no solo abrió una investigación criminal, sino también un nuevo debate sobre la regulación de las cirugías estéticas clandestinas y los controles sanitarios en Colombia.

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