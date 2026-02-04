Al menos 19 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, murieron a causa de ataques israelíes en la Franja de Gaza hasta el mediodía del miércoles, de acuerdo con fuentes hospitalarias. Israel aseguró que mantendrá la ofensiva, la cual —según explicó— fue una respuesta a un ataque de milicianos contra sus fuerzas, que dejó a un soldado gravemente herido.

Entre las víctimas palestinas se encontraban cinco menores de edad, incluidos un bebé de cinco meses y otro de tan solo 10 días, así como siete mujeres y un paramédico, informaron las autoridades sanitarias. Estas muertes se produjeron pese a la entrada en vigor de un alto el fuego el 10 de octubre de 2025, el cual ha sido vulnerado por nuevos ataques israelíes.

El creciente número de muertos palestinos ha hecho tambalear la tregua respaldada por Estados Unidos y ha llevado a los palestinos en el sitiado enclave palestino a decir que no sienten que la guerra haya terminado.

"La guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza continúa", afirmó el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, en una publicación en Facebook. "¿Dónde está el alto el fuego? ¿Dónde están los mediadores?".

El acuerdo intentó poner fin a la guerra de más de dos años entre Israel y Hamás. Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego se ha visto empañado por repetidos brotes de violencia.

Más de 530 palestinos fallecieron por fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua, según el Ministerio de Salud gazatí. El ejército de Israel reportó la muerte de cuatro soldados israelíes en el mismo periodo.

Desde el inicio de la tregua, el ejército de Israel ha defendido sus letales operaciones alegando que responde a los incumplimientos por parte de Hamás o a los ataques insurgentes contra sus soldados, pero docenas de civiles han muerto. Ocho países árabes y musulmanes, entre los que se encontraban Egipto y Qatar —que han actuado como mediadores en el conflicto—, condenaron recientemente lo que calificaron como las "repetidas violaciones" de Israel al acuerdo.

Un oficial militar israelí, que habló bajo condición de anonimato cumpliendo con las normas del departamento, dijo a The Associated Press que Israel continuará lanzando ataques en la Franja en respuesta a disparos insurgentes que hirieron gravemente a un reservista el miércoles por la mañana.

A primera hora del miércoles, las tropas israelíes dispararon contra un edificio en el barrio de Tuffah, en el norte de la Franja, y mataron al menos a 11 personas, la mayoría de la misma familia, según el hospital Shifa, que recibió los cadáveres. Entre las víctimas estaban una pareja, su hija de 10 días, su primo de cinco meses y su abuela.

Los allegados se congregaron en el patio del hospital Shifa el miércoles por la mañana para las oraciones fúnebres.

"¿Qué hizo este niño? ¿Estaba (afiliado a) Hamás o Fatah? (….) ¿Por qué están matando a los niños?", se preguntó Mohammad Jaser, pariente de la familia asesinada en Tuffah.

"No entendemos por qué nos está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Esto no es vida", añadió.

Se vio a dos niños pequeños arrodillados junto al cuerpo de su padre, mientras una mujer les decía que se despidieran de él.

"Bésalo", dijo la mujer a una niña, quien se arrodilló y besó las mejillas de su padre. Mientras, el fuego israelí continuó en todo el enclave.

Un ataque contra la tienda de una familia en la ciudad de Jan Yunis dejó tres muertos, entre ellos un niño de 12 años, explicó el hospital Nasser, a donde fueron trasladados los cuerpos.

Los bombardeos de tanques en el barrio oriental de Zaytoun de la Ciudad de Gaza mataron a otros tres palestinos, entre los que había una pareja, dijo el Hospital Shifa.

Otra operación contra una tienda en la zona de Muwasi, también en Jan Yunis, dejó dos víctimas mortales y cinco con lesiones, explicó un hospital de campaña dirigido por la Media Luna Roja Palestina en la zona.

Uno de los muertos era Hussein Hassan Hussein al-Semieri, un paramédico de la institución que estaba de servicio, añadió.

Aunque los combates no han cesado, en otras cláusulas del pacto sí a habido avances.

Hamás ha liberado a todos los rehenes que tenía en su poder y, a cambio, Israel hizo lo propio con varios miles de palestinos. Se ha incrementado la cantidad de ayuda humanitaria que entra a Gaza, se abrió el cruce fronterizo de Rafah para permitir los cruces de un pequeño número de personas, y se ha nombrado un nuevo comité tecnócrata para administrar los asuntos diarios de la Franja.

Pero otros elementos clave del alto el fuego parecen haberse estancado, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del enclave. Estados Unidos no ha dado ningún plazo para la finalización de estas partes del acuerdo.

Más de 71.800 palestinos han fallecido desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes o civiles. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que generalmente son considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes.

