¿Argentina entra en guerra con Irán? Anuncian posible envío de tropas al estrecho de Ormuz

Hasta el momento, autoridades argentinas no han descartado enviar tropas o buques al Estrecho de Ormuz para hacer frente al bloque que lleva a cabo Irán en el paso. Se tomará en consideración si la solicitud de participar viene directamente de Estados Unidos, tal como lo confirmó al diario El mundo, el secretario de Comunicación del país, Javier Lanari.

"Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará", reconoció Lanari, en una acción que podría inscribirse en el alineamiento de la administración de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump.

No obstante, Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, evitó precisar sobre el tema que señaló entraría en la categoría de rumores.

Ambas declaraciones se circunscriben tras la arremetida de Javier Milei al gobierno iraní, que calificó de tirano y que "siembra el terror". El presidente de Argentina reiteró su apoyo a Israel el pasado martes en un acto conmemorativo respecto al ataque perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y declaró a Teherán como enemigo de su gobierno.

Milei resaltó que "Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y combate al terrorismo", valores que, dijo, "forman parte indisoluble de la tradición occidental". Así mismo, señaló que Israel combate una guerra con múltiples frentes con el objetivo legítimo de su supervivencia y celebró la escalada que israelíes y estadounidenses realizan para "ponerle fin al régimen iraní, a una tiranía que no solo mantiene cautiva a su propia población, sino que además se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas alrededor del mundo".

Irán reacciona a apoyo argentino a Estados Unidos e Israel

Las reacciones desde Medio Oriente ante el apoyo de Argentina a Estados Unidos e Israel no se hicieron esperar. A través de un editorial publicado por Tehran Times, un texto firmado por Saleh Abidi Maleki, se advirtió que Javier Milei cruzó una "línea roja" debido a sus intereses sionistas que rayan en la "iranofobia".

En la publicación, se solicita al gobierno de Irán poner un alto a las acusaciones lanzadas contra dicho país y tener una "respuesta apropiada" ante la agenda internacional hostil contra Teherán. De acuerdo con el texto publicado, este alineamiento representa un proyecto de expansión que compromete la seguridad del país.

Con información de EFE

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