VIDEO: Colapsa techo de aeropuerto en Indonesia tras intensas lluvias

Las abundantes lluvias que afectaron desde la mañana a Yakarta, la capital de Indonesia, causaron estragos, entre ellos el colapso de parte del techo de la terminal 3 del aeropuerto Soekarno-Hatta, el principal del país. El incidente fue captado en video y se difundió en redes sociales.

El agua comenzó a filtrarse antes de que la estructura se viniera abajo, lo que permitió que las personas se alejaran de la zona —en la sala de abordaje de la puerta 7— y evitó que se registraran lesionados.

La noticia del derrumbe se difundió ampliamente en redes sociales, donde los videos muestran cómo el agua caía desde el techo antes de su colapso.

El subdirector adjunto de Comunicación y Asuntos Legales del aeropuerto, Yudistiawan, informó que el colapso ocurrió en la puerta 7 de la terminal 3.

El funcionario explicó que la caída de agua desde los plafones rotos duró aproximadamente cinco minutos en uno de los puntos afectados. A pesar de ello, no fue necesario suspender las operaciones del aeropuerto.

La empresa Aeropuertos InJourney, responsable de la terminal y de otras 37 en el país, informó más tarde que la causa principal del derrumbe fue el clima extremo, con lluvias intensas y fuertes vientos, lo que provocó que el sistema de drenaje fuera rebasado por el volumen de agua.

Asimismo, aseguró que las reparaciones se realizan conforme a los protocolos de seguridad, con el fin de mantener las operaciones con normalidad. El techo podría quedar reparado el 8 de abril.

Algunos comentarios en redes sociales señalaron que no es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en la terminal 3 y que no se han registrado incidentes similares en otras áreas del aeropuerto, lo que ha generado cuestionamientos sobre la posible responsabilidad de los constructores de esa zona en particular.

