La Casa Blanca desmiente un posible uso de armas nucleares en Irán

La Casa Blanca desmintió este martes 7 de abril las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera hoy sobre la aniquilación de "toda una civilización", y el vicepresidente, JD Vance, mencionara opciones en el arsenal que aún no han usado.

Lo que dijo la Casa Blanca

La cuenta oficial de la Administración republicana Rapid Response 47 reaccionó con una negativa a una publicación en la red social X que afirma que Vance "insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares" al cumplirse esta noche el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

"Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP 'insinúa' tal cosa", aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, en un mensaje donde cita el post publicado por Headquarters, la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como 'KamalaHQ'.

X / @RapidResponse47

El mensaje de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió más temprano este mismo día que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás" , a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", dijo Trump en un mensaje en su perfil en la red Truth Social.

El mandatario afirmó que ahora que han logrado "un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso".

"¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", repitió el mandatario, quien ha puesto como plazo las 20:00 hora de Washington de hoy para que Teherán desbloquee el paso por la vía de crudo y mercancías, interrumpido en represalia por la guerra de EU e Israel.

Truth Social / @realDonaldTrump

De lo contrario, Washington destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní, ha amenazado Trump.

El mandatario estadounidense afirmó que "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final. ¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!", en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del gobierno de los ayatolás en Irán.

*Con información de EFE

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