VIDEO | Terremoto en Filipinas interrumpe un acto escolar y deja más de 30 muertos

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Filipinas este lunes, dejando un saldo preliminar de al menos 32 personas fallecidas y más de 200 heridas, además de importantes daños en infraestructura y la activación de alertas por tsunami en distintas zonas de la región.

Uno de los momentos más impactantes del desastre quedó registrado en video, cuando el fuerte movimiento telúrico interrumpió una ceremonia de la bandera en la Escuela Primaria Mahayahay, ubicada en Davao Occidental.

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En las imágenes se observa cómo alumnos y docentes participan en el acto matutino mientras el suelo comienza a temblar. Segundos después, una pequeña estructura situada detrás de los estudiantes colapsa debido a la intensidad del sismo, provocando momentos de tensión entre los presentes.

A pesar del susto, las autoridades escolares informaron que todos los estudiantes y miembros del personal lograron ponerse a salvo y que no se registraron personas lesionadas dentro del plantel.

El terremoto provocó daños y un tsunami

El epicentro del movimiento se localizó en el mar frente al sur de Filipinas. Además de ocasionar afectaciones en edificios y un importante puente de acceso en la ciudad de General Santos, el sismo provocó interrupciones en el suministro eléctrico y generó un tsunami de aproximadamente un metro de altura que alcanzó algunas zonas costeras cercanas.

También se reportaron olas de menor intensidad en Indonesia, Palaos e incluso en el sur de Japón, mientras que una aldea costera sufrió daños relacionados con el fenómeno.

TERREMOTO EN FILIPINAS ��

Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental ����



Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/NE5vFPvtdb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 8, 2026

Deslizamiento de tierra incrementa el número de víctimas

Entre las consecuencias más graves del terremoto se encuentra un deslizamiento de tierra registrado en el municipio de Glan, en la provincia de Sarangani, donde murieron 13 habitantes. A ellos se suman otras cuatro víctimas reportadas en la misma provincia, elevando el número total de fallecidos.

Ante la magnitud del evento, el director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, Teresito Bacolcol, advirtió que las personas deben evitar regresar a inmuebles dañados hasta que sean evaluados por especialistas, debido al riesgo de colapso ocasionado por las réplicas.

Con información de AP

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