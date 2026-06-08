Filipinas descarta alerta de tsunami tras terremoto; ¿qué es este fenómeno y qué lo provoca?

Este lunes 8 de junio se registró un fuerte terremoto de magnitud 7.8 en el sur de Filipinas, con el epicentro cerca de la isla de Mindanao; ha dejado alrededor de una veintena de fallecidos, 12 desaparecidos y un centenar de heridos, mientras los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros.

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Se retira alerta de tsunami

A pesar de las alertas iniciales, Filipinas y otros países como Japón, Indonesia y Malasia, así como islas del Pacífico como Vanuatu y Nauru, cancelaron la alerta de tsunami horas después del terremoto. La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), que mantuvo activa la alerta durante casi ocho horas, confirmó en un comunicado la llegada de olas en al menos seis localidades costeras, entre ellas Kiamba (Mindanao), donde alcanzaron los 1.48 metros sobre el nivel del mar.

"Después del periodo de observación de dos horas, se siguieron registrando pequeñas perturbaciones en el nivel del mar; sin embargo, estas alturas de olas son demasiado pequeñas para causar daños", apuntó el organismo al levantar la alerta.

¿Qué es un tsunami?

Se clasifica como tsunami a una serie de olas que se precipitan hacia la costa. La gran diferencia entre las olas normales y las de un tsunami es que las de este último no rompen, sino que avanzan a gran escala como "un muro sólido" que choca contra la línea de la costa.

Cuando llegan a tierra, la mayoría de ellos tienen menos de un metro de altura, pero en casos extremos, pueden sobrepasar los 30 metros.

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¿Qué provoca un tsunami?

Un tsunami puede ser provocado por terremotos de gran escala que tienen lugar cerca o debajo del océano, erupciones volcánicas, entre otros fenómenos naturales. Los tsunamis pueden variar de tamaño, desde microtsunamis hasta megatsunamis; su magnitud dependerá de la existencia de una serie de factores físicos y de la presencia o no de asentamientos humanos.

Más de tres cuartas partes de los tsunamis del mundo, aproximadamente el 78 %, ocurren en el océano Pacífico. UNSPLASH / NOAA

De acuerdo a los expertos, más de tres cuartas partes de los tsunamis del mundo, aproximadamente el 78 %, ocurren en el océano Pacífico. El mayor porcentaje de estos tsunamis, el 20 %, se forma frente a la costa de Japón, seguido de Rusia e Indonesia con un 8 %, según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos.

¿Se puede predecir un tsunami?

La respuesta es no, no se puede predecir un tsunami; sin embargo, hay una serie de factores que ayudan a detectar las áreas que pueden verse afectadas por la actividad de este fenómeno. De este modo se puede calcular el tiempo que un tsunami puede tardar en arribar a determinadas costas, tomando en cuenta la localización del epicentro y la magnitud del terremoto.

Cabe destacar que el tiempo que puede tardar un tsunami tras un terremoto puede variar entre unos pocos minutos y varias horas (depende de la distancia del epicentro).

Con información de EFE y National Geographic España.

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