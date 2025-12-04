El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló por primera vez de una conversación que mantuvo con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que se desarrolló en un “tono de respeto”, pero sin ofrecer detalles en medio de la creciente tensión por el gran despliegue de buques y aviones de guerra estadounidense en el Caribe y ataques letales contra embarcaciones con presunta droga.

“Hace unos diez días, aproximadamente, de la Casa Blanca, llamaron al Palacio de Miraflores. Tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, señaló Maduro durante un acto de gobierno televisado. “Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial”.

“Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, acotó.

El comentario de Maduro se produjo tres días después de que Trump confirmó a periodistas que habló por teléfono con el mandatario venezolano. “No quiero comentar al respecto, la respuesta es sí. No diría que salió bien o mal. Fue una llamada telefónica”, indicó.

Maduro, quien estuvo seis años frente a la Cancillería venezolana durante el mandato de su predecesor y mentor, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), dijo que aprendió como ministro de Relaciones Exteriores (2006-2012) “la prudencia diplomática. Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófono cuando hay cosas importantes en silencio, tienen que ser hasta que se den”.

“Creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo”, añadió.

AP

Quiere evitar una “escalada” entre ambas naciones

El Gobierno chino aseguró que “trabaja con todas las partes” para “evitar una mayor escalada” de la situación en Venezuela, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que su país prepara ataques por tierra en medio de su despliegue militar en aguas cercanas al país caribeño.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian manifestó en una rueda de prensa que Pekín “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países”.

Lin aseveró que China “se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”.

“El Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la 'zona de paz' de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación”, agregó el portavoz.

Pekín, que ha reforzado sus intercambios con Caracas en los últimos años, ha condenado reiteradamente en las últimas semanas lo que describe como una “injerencia” en los asuntos internos de Venezuela por parte de Estados Unidos.

EFE

CT