Venezuela anunció la liberación de un “número importante” de presos políticos venezolanos y extranjeros, en un gesto que, según las autoridades, busca “consolidar la paz y la convivencia”, tras la intervención militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro.

El anuncio fue hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta sustituta, Delcy Rodríguez, quien aseguró que las excarcelaciones comenzaron “desde este mismo momento”, aunque evitó precisar cifras o listas oficiales.

Destacó que los opositores Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri reaparecieron junto a sus familias en Caracas, pero persiste la desinformación.

El Foro Penal, una de las principales Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos del país, recordó que hasta finales de diciembre había 863 personas detenidas por razones políticas, mientras que otras organizaciones estiman que, tras las protestas posteriores a las elecciones de 2024, el número de arrestados superó los dos mil. Su director, Alfredo Romero, calificó el anuncio como “buenas noticias”, pero advirtió que cada liberación deberá ser verificada.

La incertidumbre se ha hecho evidente en centros de reclusión como El Helicoide y El Rodeo I, donde decenas de familiares permanecen a la espera sin información oficial. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que, hasta ahora, solo se ha confirmado la liberación de cinco ciudadanos españoles, y alertó sobre la circulación de listas no verificadas que incrementan la angustia de las familias.

Desde España, el Ministerio de Asuntos Exteriores celebró la liberación de sus connacionales y la calificó como un paso positivo en la nueva etapa política del país. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática también saludó las primeras excarcelaciones, pero exigió que estas se extiendan a todos los presos políticos, sin distinción.

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión política e internacional, marcado por la captura de Maduro, el relevo en el poder y la presión de Estados Unidos y organismos internacionales, que han insistido en la liberación de detenidos y en mayores garantías de derechos humanos.

Mediante sus redes sociales, en mensaje dirigido a los familiares de los presos liberados, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado afirmó que “la verdad, que fue perseguida y silenciada durante años, logra abrirse paso desde la arbitrariedad, a la crueldad y el miedo”.

Durante muchos años, “incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente. Nada devuelve estos años robados, nada borra noches largas ni las ausencias irreparables”, pero con las liberaciones se “reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna”, señaló. No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela abrace la libertad”, afirmó.

Chavismo asciende a los militares fallecidos en ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela ascendió y condecoró a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas, ocurridos el fin de semana pasado en el complejo castrense Fuerte Tiuna y en tres Estados cercanos a la capital.

“Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles, cuya vida fue arrebatada en un vil ataque”, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el acto de ascenso desde el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), transmitido por el canal estatal VT.

Petro temía un ataque de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, temía esta semana una acción militar de Estados Unidos contra su país tras las duras amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, hasta que la llamada telefónica que mantuvieron ambos mandatarios desescaló la crisis, según The New York Times.

Trump había acusado el pasado domingo a Petro de ser un “enfermo” que fabrica cocaína para enviarla a Estados Unidos y había afirmado que una acción militar contra Colombia le sonaba “bien”, en un contexto marcado por la operación militar de ese fin de semana para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del mandatario colombiano, que mantiene una relación tensa con Trump: Petro llamó a la población a movilizarse para defender la soberanía nacional, publicó una serie de mensajes de indignación en redes sociales y señaló al diario que se sentía “en peligro”.

“Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump”, afirmó Petro a The New York Times, agregando que temía que Estados Unidos intentara justificar una acción contra él vinculándolo con Maduro o acusándolo de alentar el narcotráfico.

Horas después de esa entrevista, mientras Petro regresaba de Cartagena a Bogotá, recibió la noticia de que Trump quería hablar con él. Tras la conversación telefónica, Trump dio un giro a su tono y escribió en su red social que había sido un “gran honor” hablar con Petro, y afirmó que ambos discutieron diferencias relacionadas con drogas y otros asuntos.

Legisladores se abren al diálogo con la oposición

Al ser cuestionado Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, si el Gobierno estaría conversando con todos los sectores opositores -entre ellos el liderado por la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado- Rodríguez afirmó que el diálogo existe con sectores ajenos al extremismo.

“Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución de la República”, acotó el legislador sin mencionar a Machado, cuyo paradero se desconoce.

