La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó este viernes 15 de mayo del 2026 que seis trabajadores resultaron heridos tras una explosión registrada en la planta de gas Lamargas, situada en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el occidente del país.

La estatal petrolera venezolana indicó en un comunicado oficial que el incidente ocurrió durante la mañana (local) del viernes y que, aunque generó un incendio visible, "no afectó la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas" en la región. PDVSA aseguró que las instalaciones principales no sufrieron daños estructurales significativos y que la producción en el occidente del país no se vio interrumpida.

La empresa anunció la conformación inmediata de un Comité Técnico para investigar las causas del suceso y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la naturaleza exacta de la explosión ni el estado de salud de los heridos.

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El hecho fue reportado inicialmente en redes sociales con videos que mostraban columnas de humo y fuego en la planta Lamargas, una instalación clave para el procesamiento de gas natural en la zona del Lago de Maracaibo. Fuentes periodísticas locales se hicieron eco del suceso, pero solamente PDVSA dio la única versión institucional disponible. No hay información de los centros de salud a los que fueron llevados los heridos.

Este es el segundo incidente reportado en instalaciones petroleras venezolanas en lo que va de 2026. PDVSA ha reiterado su compromiso con la seguridad laboral y la transparencia en las investigaciones. Las autoridades locales no han emitido declaraciones adicionales.

JM