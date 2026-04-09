Venezuela aprueba ley para abrir sector minero a inversión extranjera

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 09 de abril del 2026 por unanimidad una nueva ley que busca abrir bajo reglas claras el sector minero a la inversión de empresas privadas locales e internacionales tras 26 años bajo un estricto control estatal.

¿Qué busca Venezuela con su nueva Ley de Minas?

La nueva Ley de Minas—que deroga otras dos normas de 1999 y 2015— establece amplias garantías jurídicas, incluida la posibilidad que "las dudas y controversias de cualquier naturaleza", que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, podrán ser decididas por tribunales competentes de Venezuela o mediante mecanismos alternativos, incluyendo la "mediación y el arbitraje".

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para l as principales firmas mineras internacionales que han dudado en regresar al país.

¿Por qué salieron las compañías mineras internacionales de Venezuela?

Varias compañías, entre ellas la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation, perdieron inversiones cuando el gobierno del ahora fallecido presidente Hugo Chávez cambió abruptamente las condiciones de sus operaciones en el país y posteriormente revocó su permiso de explotación.

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Varias otras empresas internacionales aún buscan compensación por proyectos expropiados y paralizados por el gobierno en las últimas dos décadas.

La nueva legislación, que entrará en vigor cuando el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial, se aprobó después de una operación militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

JM

