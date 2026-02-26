Vaticano investiga a obispo que visitaba clubes nocturnos en Tijuana

Emanuel Hana Shaleta —obispo de San Diego, en California, Estados Unidos— es investigado por el Vaticano por malversación y conducta inapropiada, al ser documentado que cruzaba la frontera a Tijuana para entrar y adquirir servicios en el club nudista Hong Kong Club.

El portal de noticias The Pillar —dedicado a publicar investigaciones de la Iglesia católica— reveló el 19 de febrero que el "obispo ha presentado su renuncia en medio de una investigación ordenada por el Vaticano sobre acusaciones de malversación sustancial y mala conducta sexual".

La renuncia del obispo no fue aceptada, en tanto no concluyen las investigaciones.

En noviembre de 2024, el consejo financiero parroquial en St. La Catedral Caldea de San Pedro en El Cajón, California, notó actividades bancarias extrañas que indicaban una posible malversación.

El obispo comenzó a transferir dinero de un salón social de la parroquia que se alquila a otra cuenta de la iglesia usada como fondo de asistencia financiera a los pobres.

Además, se documentaron múltiples cruces a Tijuana en transporte privado de una empresa dedicada a servicios sexuales.

AO

