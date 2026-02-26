El Servicio de Administración Tributaria (SAT) arranca el periodo de Declaración Anual de 2026 y, como los contribuyentes ya podrán imaginar, con este se vienen sanciones por incumplir el mismo, las cuales pueden alcanzar precios de hasta 22 mil pesos mexicanos. No te pierdas ningún detalle.

Hay que recordar que, aparte de ser un requisito legal, en la Declaración Anual se reportan los ingresos obtenidos durante 2025, con el fin de sacar deducciones personales y obtener saldo a favor. Por lo tanto, no presentarla, hacerlo fuera de plazo o cometer errores solo traerán severas sanciones económicas.

Estas son las multas del SAT en 2026

Las multas por no presentar la declaración, en este año y siempre y cuando exista obligación, oscilan entre mil 810 y 22 mil 400 pesos por cada obligación omitida.

Si la autoridad ya emitió un requerimiento previo y el contribuyente persiste en el incumplimiento, la sanción puede elevarse hasta 44 mil 790 pesos. Asimismo, enviarla por un medio distinto al electrónico cuando se exige hacerlo digitalmente puede generar multas adicionales de entre 18 mil 360 y 36 mil 740 pesos.

Puntito y aparte, si en las multas, ya existe un saldo pendiente de pago, también se generarán recargos por mora. A ello se suma la emisión de una Opinión de Cumplimiento negativa, lo que limita el acceso a créditos, contratos con el sector público y otras operaciones que requieran comprobación fiscal positiva.

En cuanto a los plazos, las personas morales deben presentar su Declaración Anual del 1 de enero al 31 de marzo del año en curso, mientras que las personas físicas cuentan del 1 al 30 de abril de 2026.

Cumplir en tiempo y forma con este trámite evita sanciones del SAT y, en ciertos casos puede representar la recuperación de recursos mediante devoluciones fiscales.

