Ucrania celebra el primer intercambio de prisioneros de guerra en cinco meses, fruto de las negociaciones con Rusia en Abu Dabi, si bien esas conversaciones no han arrojado más resultados tangibles, ya que ambas partes mantienen posturas opuestas sobre las cuestiones territoriales y esperan inclinar la balanza de fuerzas a su favor.

El regreso de 150 soldados ucranianos y siete civiles, que estuvieron hasta cuatro años en cautiverio ruso, trajo alivio a sus familias tras un prolongado aislamiento e informaciones sobre supuestos maltratos sufridos por los detenidos.

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, afirmó que el estado psicológico de los liberados “es difícil” y que algunos regresaron a casa con un “peso críticamente bajo”.

No obstante, todos están felices de estar de vuelta en Ucrania con sus seres queridos.

En la ciudad occidental de Leópolis, los familiares de Nazar Daletskí, de la 24 Brigada local, apenas podían contener su alegría ante la noticia de su liberación.

El soldado desapareció en el frente oriental en mayo de 2022 y fue posteriormente declarado muerto en combate, solo para que otros prisioneros liberados en 2025 confirmaran haberlo visto vivo en cautiverio.

Los testimonios de los prisioneros recientemente liberados siguen siendo la principal fuente de esperanza para muchos familiares de soldados ucranianos desaparecidos de que sus seres queridos aún puedan estar vivos, afirmó Marta Matviiv, de la asociación de familias de la Brigada 24.

Familiares y autoridades ucranianas, con sus afirmaciones respaldadas por la ONU y Human Rights Watch, sostienen que Rusia rara vez confirma la identidad de los soldados capturados, casi nunca permite contacto con ellos y somete a los cautivos a tortura y abusos sistemáticos.

