Protestan contra ICE en Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026

Este viernes se reunieron cerca de mil estudiantes italianos para manifestarse en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que se están llevando a cabo en Milano-Cortina, Italia, contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) de Estados Unidos.

Los manifestantes encabezaron una marcha desde la Piazza Leonardo da Vinci hasta el Parque Trotter, con pancartas en las que se leía “Milano Vi Schifa” (Milán los desprecia) , mientras coreaban “Fuera ICE” .

"Nos parece incomprensible e injustificable que la presencia en otro país soberano de una fuerza policial extranjera culpable de racismo y asesinato pueda considerarse justa", declaró Pietro Wilhelm Malmsheimer, de la sección lombarda del grupo estudiantil UdS.

Su descontento y desaprobación viene a partir de la llegada de los agentes estadounidenses a su país, quienes además recientemente atacaron a dos periodistas italianos que estaban cubriendo las protestas de Mineápolis, lo que generó mucha indignación.

ICE presente en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha declarado que no hay motivos de preocupación, ya que los agentes del ICE no desempeñarán un papel operativo en Italia.

"El ICE no realiza, ni podrá realizar nunca, actividades operativas policiales en nuestro territorio nacional", declaró el ministro ante la Cámara Baja el miércoles.

"La seguridad y el orden público están garantizados exclusivamente por nuestras fuerzas policiales".

Según Piantedosi, los miembros de esta agencia se dedicarán exclusivamente a actividades de análisis e intercambio de información con las autoridades italianas durante los Juegos invernales de Milán-Cortina.

Agentes del ICE asesinaron a dos personas en Mineápolis el mes pasado, lo que sólo aumentó la polémica y repudio hacia este grupo policial migratorio.

"No veremos nada parecido a lo que se ha visto en los medios de comunicación estadounidenses en nuestro territorio nacional", declaró Piantedosi.

"Por lo tanto, las preocupaciones que han inspirado la polémica de los últimos días son completamente infundadas".

