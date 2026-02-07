Irán y Estados Unidos negocian de manera indirecta el programa nuclear iraní, con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes.

El ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mantuvo encuentros por separado con su homólogo iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner en Mascate “para crear las condiciones adecuadas para la reanudación de las negociaciones diplomáticas”, informó la cartera de Exteriores de Omán.

En este contexto, Araqchí presentó a su homólogo omaní un “plan preliminar elaborado por Teherán para gestionar la situación actual entre Irán y Estados Unidos”, que fue transmitido a Witkoff en una reunión posterior con Busaidi.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Estas negociaciones se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica tras vivir en enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas.

