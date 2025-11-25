Rusia atacó durante la noche la capital de Ucrania, Kiev, y mató al menos a 7 personas en una andanada que golpeó edificios de la ciudad e infraestructura energética, mientras que un ataque ucraniano en el sur de Rusia mató a 3 personas y dañó viviendas, según informaron las autoridades este martes.

Los ataques se produjeron durante un renovado impulso de Estados Unidos para poner fin a la guerra que ha durado casi cuatro años y las conversaciones sobre un plan de paz promovido por Estados Unidos. El secretario del Ejército, Dan Driscoll, se reunió con funcionarios rusos durante varias horas en Abu Dabi este martes, confirmó un funcionario estadounidense.

Driscoll, quien se unió al equipo negociador estadounidense hace menos de dos semanas, ahora encabeza la última fase de conversaciones sobre los términos de un posible plan de paz con Rusia.

El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir negociaciones sensibles, no ofreció detalles sobre cuánto tiempo se esperaba que duraran las negociaciones o qué temas se estaban discutiendo, pero señaló que los ucranianos estaban al tanto de la reunión y que todas las partes han indicado que querían llegar a un acuerdo para detener los combates lo más rápido posible.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes por la noche que "la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede volverse factible" después de que se lograra progreso en las conversaciones del domingo entre delegados de Estados Unidos y Ucrania en Ginebra. Dijo que planeaba discutir asuntos "sensibles" pendientes con el presidente Donald Trump.

Rustem Umerov, un asesor principal de Zelensky, escribió en la red social X el martes que el líder ucraniano aspiraba a finalizar un acuerdo con Trump "en la fecha más adecuada en noviembre".

Los funcionarios rusos han sido reservados en sus comentarios sobre el plan de paz. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo este martes que Moscú está en contacto con funcionarios estadounidenses sobre los esfuerzos de paz.

"Esperamos que nos proporcionen una versión que consideren interina en términos de completar la fase de coordinación de este texto con los europeos y los ucranianos", dijo Lavrov.

Los líderes europeos han advertido que el camino hacia la paz será largo.

