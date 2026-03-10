Trump suspenderá sanciones petroleras

Donald Trump anunció la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras, con el objetivo de estabilizar los precios internacionales del crudo y garantizar el flujo del suministro en rutas estratégicas, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo del crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, declaró el mandatario durante una conferencia de prensa realizada ayer en su club de golf en Doral, Florida.

Señaló que la medida se mantendrá vigente “hasta que la situación se arregle”. Y dejó abierta la posibilidad de que algunas restricciones no se restablezcan si los mercados energéticos logran recuperar estabilidad.

La decisión se produce en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados petroleros, tras el estallido de la guerra entre Israel e Irán, conflicto que ha afectado gravemente las rutas de suministro y ha disparado los precios del crudo en todo el mundo.

La semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que el Gobierno estadounidense evaluaba retirar ciertas sanciones al petróleo ruso con el propósito de ampliar la oferta global y frenar el alza de precios provocada por la guerra. En esa misma línea, el Departamento del Tesoro autorizó recientemente a India a negociar durante 30 días la compra de cargamentos de crudo ruso, que permanecían varados en el mar debido a las restricciones previas.

Desde el inicio de los ataques contra Irán, hace más de una semana, el barril de referencia en Europa ha aumentado cerca de 30%, mientras que el suministro hacia varios países de Asia Oriental comienza a resentirse.

Trump también se refirió al conflicto bélico y aseguró que podría tener una duración limitada, aunque posteriormente advirtió que los combates podrían intensificarse si Irán intenta bloquear el comercio energético mundial.

“Estamos poniendo fin a toda esta amenaza de una vez por todas, y el resultado serán precios más bajos del petróleo y del gas para las familias estadounidenses”.

En una publicación posterior en su red Truth Social, lanzó una advertencia directa a Teherán. Señaló que si Irán intenta bloquear el tránsito de crudo por el estrecho de Ormuz, Estados Unidos responderá con una ofensiva militar más contundente. “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escribió el presidente.

El estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el océano Índico, es una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, ya que por allí transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. La tensión en esta zona se incrementó luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero el fin de semana y advirtiera sobre restricciones al tráfico marítimo.

Los enfrentamientos también han impactado a los mercados financieros. Durante la jornada de ayer, los precios del petróleo alcanzaron momentáneamente casi 120 dólares por barril antes de retroceder hacia los 90 dólares tras las declaraciones de Trump sobre una posible resolución cercana del conflicto.

Mientras tanto, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, incluyendo el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, en medio de crecientes temores de que la guerra afecte de forma prolongada el suministro energético mundial.

Cronología de la volatilidad en el precio del barril del petróleo

27 de febrero de 2026: El Brent rondaba 72-73 dólares por barril, antes del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

1 de marzo de 2026: Tras las primeras represalias iraníes, el precio del crudo sube con fuerza y supera los 80 dólares por barril.

2 de marzo de 2026: Un ataque con drones contra la refinería saudí de Ras Tanura genera otro salto en las cotizaciones.

3 de marzo de 2026: El Brent cierra en alrededor de 81.49 dólares, su nivel más alto desde enero de 2025.

6 de marzo de 2026: Con el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, el petróleo se aproxima o supera los 90 dólares por barril.

8 de marzo de 2026: Los ataques a infraestructura energética en Irán empujan el crudo arriba de los 100 dólares, su nivel más alto desde 2022.

9 de marzo de 2026 (máximo reciente): El Brent llega a cerca de 119-120 dólares por barril ante el cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de las exportaciones en el golfo.

9 de marzo de 2026 (horas después): Tras las declaraciones de Donald Trump sobre una posible resolución rápida del conflicto, el precio cae a 91 dólares.