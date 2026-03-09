Trump advierte a Irán con respuesta 20 veces más fuerte si bloquea el Estrecho de Ormuz

El presidente de Donald Trump lanzó una advertencia este lunes a Irán al señalar que, si el país persa intenta bloquear el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos responderá con una ofensiva mucho más contundente que las acciones realizadas hasta ahora.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora" , afirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario republicano añadió en su mensaje que "muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".

Las declaraciones del presidente estadounidense surgen luego de que la Guardia Revolucionaria Iraní asegurara haber atacado un petrolero durante el fin de semana en el Estrecho de Ormuz, además de advertir que la ruta marítima se encuentra cerrada al tráfico ante la creciente tensión en la zona.

Este paso estratégico, localizado entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, es clave para el comercio energético global, ya que por ahí transita alrededor del 20 % del petróleo mundial. La situación se ha tensado aún más después de que Estados Unidos desplegara su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, para atravesar el canal y posicionarse en la región.

ESPECIAL/TRUTH SOCIAL

Este lunes, Trump dio declaraciones contradictorias sobre el futuro inmediato de la guerra en Irán diciendo primero que "prácticamente había terminado" y luego diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar".

Además, el mandatario aseguró que se encontraba evaluando tomar el control total del estrecho de Ormuz, mientras la Guardia Revolucionaria Iraní ofrece "paso libre" a los países de la región que expulsen a los embajadores de Estados Unidos e Israel de sus territorios.

En su más reciente comunicado público, la Guardia Revolucionaria afirmó: "(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes".

YC