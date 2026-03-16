Abuelito de 91 años esperó en terapia intensiva a su esposa para despedirse (VIDEO)

En los últimos días, en redes sociales se ha viralizado un video que ha enternecido el corazón de miles de espectadores en todo el mundo, pues muestra cómo un hombre de edad avanzada resistió la terapia intensiva con el único propósito de volver a ver a su esposa una última vez. La historia ha generado una ola de reacciones y comentarios entre los usuarios, quienes destacan el vínculo entre la pareja.

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Benedicto, un hombre de 91 años originario de Brasil, logró cautivar a la audiencia luego de que su sobrina publicara un video en el que se observa cómo se despide por última vez de su esposa antes de fallecer, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Hombre conmueve en redes sociales tras despedirse de su esposa antes de morir

De acuerdo con la publicación, Benedicto logró resistir varios días en terapia intensiva solo para volver a ver a su esposa, lo que ha sido interpretado por muchos como un acto de amor y determinación.

Las imágenes muestran cómo el hombre está recostado en una cama de hospital cuando logra ver cómo su esposa entra a la habitación; con notable emoción en sus ojos, la llama y le dice: “Hola, mi amor” , en un momento que ha sido ampliamente compartido por usuarios de distintas plataformas.

Segundos después, la mujer se acerca hasta él y, tras abrazarlo, él recuesta su cabeza cerca de su hombro, mientras muere en paz en los brazos de su amada, cerrando así una historia que ha conmovido profundamente a quienes la han visto.

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La conmovedora historia se volvió noticia en distintos lugares y rápidamente alcanzó miles de visualizaciones debido a la impactante y tierna escena, que capturó la atención de los usuarios al reflejar que el amor verdadero sí existe y puede perdurar incluso en los momentos más difíciles.

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